Врио главы Приамурья назвал основные направления в своей работе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн — РИА Новости. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил в Благовещенске врио губернатора Амурской области Василия Орлова и подарил ему каску с призывом посещать стройки региона. Сам новый глава области обещает уделить особенное внимание здравоохранению и аварийному жилью, а также планирует пригласить из компании "Сибур" специалиста по цифровизации.

В среду президент России Владимир Путин назначил Орлова врио главы Амурской области вместо ставшего министром по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. Орлов ранее занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в "Сибур".

Как передает корреспондент РИА Новости, церемония представления прошла в пятницу в большом зале законодательного собрания региона, полпред еще раз зачитал текст назначения, подписанного президентом России.

Трутнев отметил, что Орлова сложно представлять в Амурской области, так как его, родившегося в Благовещенске, "хорошо знают". Полпред подарил Орлову строительную каску, заметив, что в области много строек, на которых назначенному врио "нужно бывать".

"Как любому назначенному человеку, Орлову сейчас важно сформировать команду. Важно реализовывать майские указы президента. Через 2-3 месяца мы обсудим его программу, план", — сказал Трутнев после церемонии представления журналистам.

Сам Орлов сказал, что, вероятнее всего, пригласит из "Сибура" специалиста, который займется цифровизацией.

"Есть наметки по новой команде. Это 4-5 человек, вакантными становятся должности людей, которые переходят на работу в Минвостокразвития. К сожалению, у нас не такая длинная скамейка запасных. Из "Сибур" думаю пригласить человека, который займется очень важным сейчас направлением — цифровизацией. Планирую уделить большое внимание здравоохранению, переселению из ветхого и аварийного жилья, увеличению продолжительности жизни в регионе", — сказал Орлов журналистам.