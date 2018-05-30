Орлов назначен врио губернатора Амурской области

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов во время встречи. 30 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов во время встречи. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Козлова А. А… постановляю назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области", — говорится в указе.

Орлов ранее занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в "Сибур".