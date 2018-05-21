Полтавченко не исключил участия в выборах губернатора в 2019 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил, что не исключает возможности участия в выборах губернатора города в 2019 году.

"Мне интересно работать в Петербурге. Есть много заделов и много задач, которые предстоит реализовать в ближайшее время и в перспективе. Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз — мне интересно работать губернатором Санкт-Петербурга", — сказал он в интервью ведущим информагентствам России.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможной отставке Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга. Он опровергал такие слухи и заявлял, что хочет проработать на этом посту как можно дольше.

Полтавченко возглавляет администрацию Петербурга с 2011 года. В сентябре 2014 года он победил на досрочных выборах губернатора, который избирается сроком на пять лет.

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