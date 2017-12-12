Явлинский заявил, что не готов обсуждать объединение с кем-либо на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что пока не имеет смысла обсуждать тему объединения с кем-либо на президентских выборах 2018 года.
"Каждый бежит свою стометровку по своей дорожке. Как при этом можно объединиться? Это же не партийные выборы, это индивидуальный политический процесс… Потом посмотрим, кому удастся зарегистрироваться и выйти на выборы. Пока не известно, кто сможет собрать подписи, чьи подписи примут или не примут, чьи забракуют или нет",- сказал Явлинский во время встречи со своими сторонниками в Екатеринбурге во вторник.
Он добавил, что обсуждать данный вопрос можно будет после завершения процесса регистрации кандидатов и анализа состояния политического поля, которое сложится на тот момент.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.
Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.