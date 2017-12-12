Явлинский заявил, что не готов обсуждать объединение с кем-либо на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что пока не имеет смысла обсуждать тему объединения с кем-либо на президентских выборах 2018 года.

Ранее партия "Яблоко" сообщила, что 21-22 декабря проведет предвыборный съезд, на котором выдвинет кандидатуру лидера и основателя партии Явлинского на выборы президента РФ в 2018 году.

"Каждый бежит свою стометровку по своей дорожке. Как при этом можно объединиться? Это же не партийные выборы, это индивидуальный политический процесс… Потом посмотрим, кому удастся зарегистрироваться и выйти на выборы. Пока не известно, кто сможет собрать подписи, чьи подписи примут или не примут, чьи забракуют или нет",- сказал Явлинский во время встречи со своими сторонниками в Екатеринбурге во вторник.

Он добавил, что обсуждать данный вопрос можно будет после завершения процесса регистрации кандидатов и анализа состояния политического поля, которое сложится на тот момент.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

Помимо Путина, о намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.