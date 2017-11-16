Депутат Заксобрания Петербурга вызвал Навального на рэп-баттл

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, представляющий в городском парламенте фракцию "Единая Россия", вызвал на рэп-баттл Алексея Навального, чтобы объяснить "тайный смысл" его действий в доступной для молодежи форме.

"Сейчас мы направляемся в штаб Навального (в Петербурге), чтобы передать перчатку… Я считаю это необходимым, поскольку за его политическим творчеством скрывается тайный смысл, который не видит молодежь, и моя цель — показать истинные посылы (Навального) в той форме, которую молодежь сможет увидеть и понять", — рассказал Анохин РИА Новости.

По его словам, рэп-баттл с Навальным в случае, если вызов будет принят, предполагается провести на площадке политической дискуссии "Антиверсус", созданной парламентарием в ноябре.

Координатор штаба Навального в Петербурге Полина Костылева сообщила РИА Новости, что вызов Анохина пока не получен.

Ранее Анохин вызвал на рэп-баттл своего коллегу, одного из авторов инициативы провести референдум о статусе Исаакиевского собора Максима Резника, и тот принял вызов. Баттл в пять раундов по две минуты прошел в начале октября в литературно-поэтической форме. Среди затронутых тем были вопросы о публичных протестных мероприятиях, передача Исаакиевского собора РПЦ, присоединение Крыма к РФ, ситуация вокруг фильма "Матильда", борьба с коррупцией.