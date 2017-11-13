РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

21:3913.11.2017
(обновлено: 22:27 13.11.2017)
736424
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Эрдоган полюбил Россию. И опять прилетает в Сочи
Лидеры общались чуть более четырех часов. По некоторым данным, после беседы в широком формате главы государств вернулись к переговорам в узком составе.

По итогам переговоров Путин и Эрдоган выступили с заявлениями для СМИ. Однако пресс-конференция началась с заминки из-за отсутствия синхронного перевода. Путин быстро нашел решение, попросив переводчика подойти к микрофону.

В ходе заявления для прессы российский лидер подчеркнул, что диалог был продуктивным. Он также отметил, что встречи с турецким коллегой проходят оперативно, без бюрократии и "лишних квазидипломатических процедур".

Стороны обсудили вопросы экономики, в частности, прошлогодний спад товарооборота и ограничения на поставки сельхозпродукции. Путин сообщил, что по итогам встречи было принято решение возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции. По его словам, уровень сотрудничества двух стран практически восстановлен, объем двусторонней торговли увеличился на 36%.

В свою очередь, Эрдоган выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией. Он добавил, что нужно убрать все препоны для сотрудничества бизнеса двух стран, чтобы достичь товарооборота в сто миллиардов долларов. Турецкий президент сообщил, что в первом квартале 2017 года уровень "двусторонних экономических отношений превысил 15 миллиардов долларов".

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Политолог: восстановление отношений России и Турции – естественный процесс
Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Путин отметил, что работа России, Турции и Ирана как стран-гарантов астанинского процесса продолжает приносить результат. Эрдоган подчеркнул, что установление зон деэскалации также внесло вклад в урегулирование сирийского кризиса. Он добавил, что сейчас появились основания для достижения политического достижения мира в регионе.

Кроме того, Путин подтвердил, что Росатом в ближайшее время приступит к практической реализации проекта АЭС "Аккую". Он подчеркнул, что в планах запустить первый реактор в 2023 году. В свою очередь, Эрдоган пригласил российского президента на официальную церемонию заливки первого бетона на строящейся АЭС.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Российские инвестиции в проект планируются в объеме 22 миллиарда долларов.

 

Комментировать
Политика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
патриот России
Эрдоган - лицемер, а Турция была, есть и будет противником России.
22:12
13.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена