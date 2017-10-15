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Политика

Будущий кандидат в президенты России Якеменко представил свою программу

17:4915.10.2017
(обновлено: 17:51 15.10.2017)
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© Фото : личный архив Бориса ЯкеменкоОснователь православного корпуса движения Наши, один из создателей самого движения Борис Якеменко. Архивное фотоОснователь православного корпуса движения Наши, один из создателей самого движения Борис Якеменко. Архивное фото
© Фото : личный архив Бориса Якеменко

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Намеренный выдвинуться на выборах президента РФ один руководителей движения "Наши" Борис Якеменко опубликовал проект своей предвыборной программы, тезисы которой он планирует исполнить в случае своей победы на выборах. Программный проект включает в себя предложения и основные направления работы во внутренней и внешней политике, образовании и культуре, здравоохранении и спорте на период 2018-2024 годов.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Проект программы Якеменко, имеющийся в распоряжении РИА Новости, носит название "Основные направления России в рамках президентского срока 2018-2024 годов". Своей главной задачей автор ставит работу с человеком. "Задача автора программы начать с человека, поставить человека в центр происходящего, сделать его субъектом, а не объектом перемен. Перспективы зависят от нас", — заявляет Якеменко.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

В начале сентября основатель православного корпуса движения "Наши", один из создателей самого движения Якеменко заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2018 году.

Внутренняя политика

Говоря о внутренней политике, автор заявляет, что в 2018-2019 годах будет провозглашена концепция "демократической справедливости" и "справедливого миропорядка", для перехода от демократии к справедливости необходим, прежде всего, человек, а не государство, отмечает Якеменко.

Президент РФ Владимир Путин. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Человек нового типа, который отменит европейского человека "эпохи Просвещения" и американского человека "эпохи Потребления". Это должен быть человек духовный, интеллектуальный, служащий главной причиной происходящего, а не инструментом и не следствием. Человек, формирующий правила прежде всего для себя. Такого человека может предъявить, а вернее, вернуть миру Россия", — указывает автор проекта.

В программе отмечается, что с 2018 года должен начаться проект "второго открытия России", его реализация позволит полностью освоить до 2030 года собственную территорию, при этом летом 2018 года должен быть учрежден Институт стратегического планирования (ИСП), в задачи которого входит утверждение стратегии развития ключевых направлений политической, общественной, культурной жизни России до 2030 года.

Также с 2018 года должна начать реализовываться госпрограмма по социализации пожилых людей, в рамках программы планируется разработать систему занятий, культурных мероприятий, досуга и развлечений пожилых людей, вовлечения их в общественную и политическую жизнь страны. Также отмечается, что с 2019 года планируется начать масштабную политическую реформу, в рамках которой должен будет начаться процесс замены устаревших партийных форм внепартийными социальными образованиями.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"На базе этих образований формируется новое "служилое сословие" — чиновник нового типа, базирующегося не на финансовой, а на компетентностной и интеллектуальной основе", — отмечается в проекте.

С 2019 года в рамках концепции "второго открытия России" должна начаться программа закладки и строительства новых городов – центров (градообразующих) провинции, которая должна быть реализована до 2035 года, в 2020 году необходимо принять программу по массовой ликвидации научной неграмотности до 2025 года, итогом программы должно стать высвобождение не выявленных до этого возможностей людей и резкий прирост научного потенциала за пять лет. В 2020 году начинается реализация концепции "Россия в движении" о максимальной мобильности домов, офисов, производств, вузов.

Внешняя политика

При этом Якеменко полагает, что основой внешней политики РФ становится неподчинение глобализированному атлантизму, ключевой точкой которого стало возвращение Крыма в 2014 года, одним из главных направлений политики должен стать курс на создание идеологических союзов с теми, кто не хочет жить в парадигме трансатлантизма.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В проекте говорится, что в рамках этого курса определяются несколько векторов — стратегический альянс с Индией и Китаем, укрепление интеграционных процессов со Средней Азией и создание геополитической оси Москва – Астана – Ташкент с перспективой военного союза — "все это станет началом переформатирования системы СНГ, исчерпавшей себя", полагает автор программы.

По данным документа, в экономике в ближайшие шесть лет важнейшими внешними направлениями должны стать Африка, Арктика и Дальний Восток, где есть множество людей, привыкших к прежним категориям труда, внутри России для спасения сельского хозяйства необходимо в эти годы стимулировать создание на селе крепких фермерских хозяйств, вокруг которых должны создаваться сельские общин.

Автор отмечает, что базой таких общин должно стать надежное право собственности фермеров на землю, государственная техническая помощь, масштабные инвестиции в сельское хозяйство, надежные дороги на рынок, гарантированная закупка продукции, а одной из основ сельскохозяйственного производства должен стать курс на отказ от генномодифицированных продуктов и на выращивание только натуральных продуктов.

Спасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Также, согласно проекту, в 2019 году будет поставлен вопрос о сокращении обязательной рабочей недели до трех-четырех дней, и одновременно начата разработка программы по планированию и освоению свободного времени. Главным лозунгом должен стать призыв к "суверенизации экономики". "Для этого к 2023 году необходимо прекратить сотрудничество с ВТО и начать программы массового экономического переобучения всех желающих для создания массового индивидуального производства. В 2019 году необходимо также начать переориентирование экономики на внутренний рынок, чему может способствовать создание свободной Евразийской экономической зоны с единой валютой", — говорится в документе.

Образование и культура

В проекте отмечается, что в основе российской модели образования всегда лежала вера в преподавателя как истину в последней инстанции, доверие всему тому, что он делает, "и это необходимо учитывать при реформах". В связи с этим огромное значение будет уделено улучшению качества преподавания, формированию личности преподавателя.

Якеменко считает, что к 2019 году необходимо принять программу по созданию школ отличников — как учеников, так и учителей. "Вместе с этим для тех и для других будет начато создание сети "школ культуры" — культуры дауншифтинга, чтения, видения. Основой образовательного процесса должна стать концепция "строительства человека", в рамках которого должно быть провозглашено возвращение к традиции в культуре", — говорится в проекте.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Также в 2019 году автор предлагает начать реализацию программы создания "школ чтения серьезных книг", означающую возврат к книжной культуре, в литературе необходимо возродить жанр "литературной утопии", введение системы независимых государственных конкурсов и премий позволит преодолеть блокирование литературного поля писателями, сформированными системой 1990-х и вывести в публичное пространство десятки новых имен.

По данным доклада, в 2021 году должна быть принята программа поддержки и создания региональных музеев. В результате масштабной реформы системы образования в ближайшие шесть лет должно быть на треть сокращено число вузов, и на треть увеличено количество студентов, обучающихся по интернету, а до 2020 года необходимо приступить к разработке масштабной программы по проектированию деятельности и образа жизни.

Спорт

Якеменко в своем программе заявляет, что спорт в 21 веке становится развлечением, где сама спортивная составляющая занимает все меньше места. "Нормальным становится жанр "спортивного шоу". Спорт все больше превращался в бизнес-процесс, где результат матча или соревнований являлся лишь частью общей маркетинговой стратегии", — полагает он.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи с Владимиром Путиным. 9 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Поскольку человеческие возможности ограничены и естественные рекорды больше невозможны, необходимо будет разрешить допинги, что позволит соединить естественные человеческие возможности и стимуляторы и продолжать конкурировать. Все происходящие в спорте процессы должны направляться с учетом этих особенностей", — говорится в проекте.

При этом к 2024 году должна быть реализована программа по оснащению всех российских школ тренажерными залами и, по возможности, бассейнами, количество уроков физкультуры должно быть увеличено, спортивные залы необходимо будет вернуть на производства и в учреждения, также стоит поддерживать компании и работодателей, которые предоставляют и оплачивают сотрудникам спортзалы и бассейны.

Здравоохранение

В разделе о здравоохранении Якеменко говорит о том, что к 2020 году необходимо активно внедрить новые врачебные профессии, в частности, врача-микрофлориста, который занимается гармонизацией микрофлоры человека, а также "наномедицину" с наноассемблерами, то есть технологиями "проглатывания врача".

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Поскольку все больше людей страдают депрессиями и расстройствами психики, необходимо до 2019 году принять программу "психомедицина", в рамках которой создать новые направления в медицине, лечащие психологические причины болезней и масштабно борющиеся с депрессией", — говорится в проекте.

При этом, согласно документу, в 2019 году необходимо начать общероссийскую программу киберпротезирования, приоритетными направлениями борьбы определяются диабет, аллергия, кариес, рак, болезни сердца, серьезного прогресса в борьбе с которыми планируется достичь к 2025 году.

"С 2018 года необходимо внедрять профессию "виртуальный врач" — большинство повседневных и не угрожающих жизни болезней следует начинать лечить дистанционно. С 2020 года необходимо начать реализацию программы по созданию в крупных городах центров тканевой медицины и регенеративной инженерии. Особое внимание необходимо уделить клиникам по лечению бесплодия и институтам борьбы со старением", — считает Якеменко.

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