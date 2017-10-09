В СФ хотят ввести особые отношения с вмешивающимися в дела России странами

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает рассмотреть возможность введения особого характера отношений с государствами, с территории которых происходит вмешательство во внутренние дела РФ.

Такая инициатива содержится в предварительном докладе комиссии, который палата обсудит 10 октября.

В частности, предлагается "предусмотреть возможность введения особого характера отношений с государствами, с территории которых систематически происходит очевидное вмешательство во внутренние дела РФ, особенно при участии органов госвласти соответствующих стран и их должностных лиц".

Как пояснил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов, в случае выявления подобных фактов вмешательства "этому государству по линии МИД РФ должно выноситься предупреждение, а наш посол в этой стране должен выражать протест".

Он подчеркнул, что в отношении каждого конкретного государства могут приниматься отдельные решения с учетом ситуации и взаимоотношений двух стран.