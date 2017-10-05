- 14:20
Каналом RT занимаются комитеты по разведки, а не организации, занимающиеся СМИ, подчеркнула Симоньян.
- 14:15
"На сегодняшний день такого давления, какое мы испытываем в США, мы еще не испытывали.. <>....Нас могут обязать держать огромную плашку "иногагент" во время наших эфиров, на всем, что мы делаем", - призналась руководитель канала RT Маргарита Симоньян.
- 14:12
"Наша сенаторская комиссия исходила и будет исходить из принципов российской конституции и международного права", - заявил представитель Временной комиссии Андрей Климов.
- 14:08
На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что каждый враждебный шаг со стороны правительства США повлечет соответствующий ответ.
Дипломат осудила требование американских властей зарегистрировать компанию, которая обслуживает RT на территории США, в качестве иностранного агента. Захарова также напомнила, что в России действует множество ресурсов, которые получают финансовую поддержку от американских властей, однако признавать себя иноагентом не хотят.