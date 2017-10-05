"На сегодняшний день такого давления, какое мы испытываем в США, мы еще не испытывали.. <>....Нас могут обязать держать огромную плашку "иногагент" во время наших эфиров, на всем, что мы делаем", - призналась руководитель канала RT Маргарита Симоньян.