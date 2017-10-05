Симоньян рассказала, как RT работает в США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Телеканал RT в США работал и работает как обычное СМИ, он никогда не использовал ни ботов, ни фейковых новостей и не влиял на выборы, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе расширенного заседания Рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

"Вчера они (комиссия по расследованию российского вмешательства) назвали нашу деятельность — то, что они считают российским вмешательством в выборы — преступлением века. Все подводится к тому, что наша обычная работа как СМИ будет признана преступлением. Я вас заверяю здесь, в высоком кабинете, что мы ничего кроме обычной работы как СМИ в США никогда не делали. У нас не было никаких ботов, никаких троллей, ничего такого, о чем они пишут, каких-то фейковых новостей — ничего подобного. Мы обычное СМИ, которое работало как обычное СМИ. Единственный наш "грех" заключается в том, что мы не поддержали Хилари Клинтон. Но мы и Трампа не поддерживали", — сказала Симоньян.

Она также сообщила, что компания в США уже испытывает кадровые проблемы в результате давления.

"У нас пачками увольняются люди. Людям страшно, люди боятся, нам сложно уже даже стрингеров найти в США", — сказала Симоньян.

"Фактически они такие меры отсечения предпринимают для нас", — добавила она.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.