Симоньян рассказала, как RT работает в США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Телеканал RT в США работал и работает как обычное СМИ, он никогда не использовал ни ботов, ни фейковых новостей и не влиял на выборы, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе расширенного заседания Рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.
Она также сообщила, что компания в США уже испытывает кадровые проблемы в результате давления.
"У нас пачками увольняются люди. Людям страшно, люди боятся, нам сложно уже даже стрингеров найти в США", — сказала Симоньян.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.