Замглавы Росгвардии назвали основным кандидатом на пост главы Дагестана

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать главным кандидатом на пост главы Дагестана, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

По его словам, Меликова готовили на этот пост несколько лет – в частности, для этого его назначали полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом Меликов несколько раз отказывался от должности главы Дагестана, добавил Курбанов.

"Его работа на посту полпреда позволила ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем", — отметил собеседник радиостанции.

В среду глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о намерении уйти в отставку. Причиной он назвал возраст – 71 год – и общее "озеленение кадров".