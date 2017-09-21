Работать больше, чтобы получать меньше? Франция протестует против Макрона

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. После недельного перерыва во Франции возобновились массовые акции протеста против трудовой реформы и бюджетной экономии, которые проводит в жизнь президент страны Эммануэль Макрон. Политика, критикуемого за авторитарный стиль управления, обвиняют в попытке "государственного переворота в социальной сфере". Макрон действительно урезал расходы ряда ведомств, сократил места в госсекторе, облегчил процесс увольнения работников и переложил часть налогового бремени на плечи пенсионеров. Ультралевые уверены, что в результате реформ французам придется "работать больше, чтобы получать меньше". Общественное мнение, согласно опросам, поддерживает протестующих.

"Государственный социальный переворот"

Организаторы протестов — активисты старейшего во Франции (и исторически связанного с компартией) профсоюза CGT. Лидер объединения Филипп Мартинес имеет в успехе движения непосредственный интерес. Если реформы Макрона будут проведены, то роль профсоюзов в хозяйственной жизни Франции снизится. На некоторых предприятиях сотрудники и наниматель смогут обходиться вообще без них. Мартинес уверен, что подобная форма отношений приведет к дискриминации людей труда: по внутренней договоренности на предприятиях могут быть установлены порядки, не устраивающие многодетных, пожилых и других социально уязвимых. Упирая на это, босс CGT стремится сохранить в неприкосновенности свой социальный институт.

Другие протестующие считают, что Макрон покушается на их кошелек: хочет лишить денег или работы. С момента вступления в должность президент стремится минимизировать любые расходы, которые ему представляются лишними, по всем существующим направлениям. Летом с секвестром своих фондов столкнулись вооруженные силы, что привело к громкому скандалу: только что утвержденный в должности главы генерального штаба Пьер де Вилье демонстративно подал в отставку. Одновременно ухудшились отношения президента с женским движением: необязательными Макрон счел некоторые расходы на поддержание гендерного равенства.

Бюджетная экономия в исполнении Макрона влечет действительный риск потери работы для самых неимущих, поскольку в число ненужных попали вакансии в социальном секторе маленьких городов. Макрон отменил оплачиваемые по минимальной ставке трудовые места социальных ассистентов, развозивших книги пенсионерам. В защиту работников, приписанных к штату мэрий, вступились муниципалитеты. В знак протеста 21 сентября прекратили работу 150 мэрий в окрестностях Па-де-Кале — регионе, где зашкаливающе высока поддержка "Национального фронта".

© AFP 2017 / Don Emmert Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017 © AFP 2017 / Don Emmert Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Пусть едят пирожные

Для многих французов, участвующих в митингах, протесты — это повод выразить несогласие со стилем управления, который усвоил со времени своего избрания Эммануэль Макрон. Социологические опросы свидетельствуют, что недовольных много: одобрение главы государства сократилось с 60% до 37% в течение трех месяцев. Макрона упрекают в надменности, неуважении к необеспеченной части общества и выходе за пределы своих полномочий. В прошлом любимый прессой, президент испортил отношения и с ней, сделав несколько нелицеприятных высказываний о журналистах.

Как оказалось, совмещение социального неуважения и грубости в обращении подталкивает Макрона к неожиданным эскападам. Летом при посещении одного из французских вокзалов глава государства обрушился на бедных, которых увидел вокруг себя. "Вокзал — это место, где люди, чего-то добившиеся в жизни, встречаются с теми, кто не добился ничего", — выпалил президент, чем вызвал бурю негодования у левых.

С точки зрения самого Макрона, в его социальной политике речь идет о принципе. Один из политических союзников де-факто президента — мэр Бордо Ален Жюппе, — будучи в 1995 году премьером, отказался от экономических реформ под давлением массовых протестов. Макрон, назначивший воспитанника Жюппе Эдуара Филиппа уже своим премьером, заявляет, что на уступки не пойдет. Президент уверен, что он получил мандат на реформирование общества, оспорить который манифестанты не могут, сколько бы их ни собралось. "Демократия не делается на улице", — заявляет глава государства, считающий, что на этом — с его стороны — разговор окончен.