Жириновский пообещал "закопать" Зюганова и его партию

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обещал начать антикоммунистическую пропаганду против КПРФ и лично лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

Как заявил Жириновский на пресс-конференции, КПРФ организовали кампанию против либерал-демократов, назвав ее "жириновщина". "Теперь мы будем вести пропаганду "зюгановщина" по всей стране, самую такую хорошо сбалансированную антикоммунистическую пропаганду", — сказал он.

Жириновский добавил, что на такие действия его подвигло, в том числе, то, что Зюганов не устоял против использования "личных выпадов".

"Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать и его самого", — подчеркнул Жириновский.