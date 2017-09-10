Жириновский связывает низкую явку на выборах в Москве с Днем города

Единый день голосования в России (85)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский связывает низкую явку избирателей на муниципальных выборах в Москве с проведением Дня города.

"Проведение в единый день голосования Дня города - это позор, как можно проводить в день голосования такой праздник", - заявил он в воскресенье в рамках онлайн-марафона "Ночь выборов".

"Поэтому невысокая явка", - уверен Жириновский. В этой связи лидер либерал-демократов предложил "разогнать" Мосгоризбирком.

Явка на выборах в столице к 18:00 составила 12%.

В воскресенье зампред "Яблока" Николай Рыбаков заявил, что "в Москве избиратели не получили никакой официальной информации" о муниципальных выборах, что "ЦИК озаботился этим за несколько дней до выборов, но было слишком поздно", и возложил организационную ответственность за низкую явку на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, потребовав его отставки.