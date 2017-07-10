Пушков прокомментировал слова Псаки о "ловушке Путина"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на слова бывшего представителя Госдепа Дженнифер Псаки, которая заявила, что Трамп "попал в ловушку" Путина в ходе встречи двух лидеров в Гамбурге.

Псаки раскритиковала Дональда Трампа за недостаточную подготовку к встрече с Путиным, которую она охарактеризовала как "самое важное дипломатическое событие этого лета". Она также упрекнула президента США в том, что он не оказал давление по вопросу "вмешательства" России в выборы.

Комментируя слова американского дипломата, Пушков усомнился в экспертных способностях Псаки и напомнил ее географические ошибки.

"Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, которая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN", — написал Пушков в Twitter.

Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, к-ая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

Сенатор также отметил, что выступление Псаки в качестве эксперта является показателем интеллектуального уровня американского политического класса.

"Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в качестве эксперта, это много говорит об интеллектуальном уровне американского политического класса", — добавил он.

Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в кач-ве эксперта, это много говорит об интеллект.уровне амер. политического класса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

Путин и Трамп провели первую встречу 7 июля на полях саммита "большой двадцатки". Ожидалось, что переговоры продлятся около полчаса, однако лидеры двух государств общались свыше двух часов.

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