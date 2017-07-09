Псаки заявила, что Трамп попал в "ловушку Путина"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе первой встречи с Владимиром Путиным "попал в ловушку" своего российского коллеги. Такое мнение высказала в статье для CNN бывший официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки.
Как считает Псаки, глава Белого дома недостаточно подготовился к "самому важному дипломатическому событию этого лета" — переговорам с президентом России.
Она напомнила, что Москва накануне саммита объявила, каких результатов она ждет от встречи двух лидеров. "Российская сторона сообщила, что планирует наладить отношения между странами, подробнее ознакомиться с политикой США, обсудить общее беспокойство в связи с угрозой терроризма. И русские получили преимущество по всем трем пунктам", — утверждает Псаки.
Трамп же отправился на переговоры без конкретной повестки, напомнила бывший представитель Госдепа. По ее мнению, президент США должен был "оказать давление" на своего российского коллегу по вопросу "российского вмешательства" в выборы.
Псаки добавила, что Трамп лишился возможности "оказывать влияние на русских". Она также намекнула на то, что теперь Россия якобы собирается "вмешаться" в выборы губернаторов и конгрессменов. Экс-представитель Госдепартамента заверила, что "в прошлом году русские взломали избирательные системы 21 штата", опять же, не подкрепив свои слова фактами. В то же время она призвала Трампа снабдить российскую сторону "доказательствами".
Лидеры России и США провели первую личную встречу 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Белый дом предварительно заявлял, что переговоры продлятся около полчаса, однако в итоге президенты общались больше двух часов.
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