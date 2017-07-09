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В мире

Псаки заявила, что Трамп попал в "ловушку Путина"

20:1009.07.2017
(обновлено: 20:12 09.07.2017)
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© AFP 2017 / Nicholas KammБывший официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки. 2014 год.Архивное фотоБывший официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки. 2014 год.Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе первой встречи с Владимиром Путиным "попал в ловушку" своего российского коллеги. Такое мнение высказала в статье для CNN бывший официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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NYT рассказала о "споре" Путина и Трампа во время встречи на G20
"Русские только что обыграли президента США. Это было вполне предсказуемо. И он позволил этому случиться", — заявила экс-дипломат.
Как считает Псаки, глава Белого дома недостаточно подготовился к "самому важному дипломатическому событию этого лета" — переговорам с президентом России.

Она напомнила, что Москва накануне саммита объявила, каких результатов она ждет от встречи двух лидеров. "Российская сторона сообщила, что планирует наладить отношения между странами, подробнее ознакомиться с политикой США, обсудить общее беспокойство в связи с угрозой терроризма. И русские получили преимущество по всем трем пунктам", — утверждает Псаки.

Трамп же отправился на переговоры без конкретной повестки, напомнила бывший представитель Госдепа. По ее мнению, президент США должен был "оказать давление" на своего российского коллегу по вопросу "российского вмешательства" в выборы.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung
Эксперт рассказал о значении жестов Путина и Трампа во время их встречи
"Ведущие американские разведывательные агентства, республиканцы и демократы Конгресса и многие члены администрации Трампа выразили уверенность в том, что Россия вмешалась в прошлогодние президентские выборы в США. Однако простого словесного заверения президента Путина оказалось достаточно, чтобы опровергнуть все их доводы", — пишет Псаки. Она не уточняет, чем "словесные заверения" российского лидера уступают по весу "уверенности" вышеупомянутых американских политиков, чьи "доводы" до сих пор не были подкреплены никакими доказательствами и носят не менее "словесный" характер.

Псаки добавила, что Трамп лишился возможности "оказывать влияние на русских". Она также намекнула на то, что теперь Россия якобы собирается "вмешаться" в выборы губернаторов и конгрессменов. Экс-представитель Госдепартамента заверила, что "в прошлом году русские взломали избирательные системы 21 штата", опять же, не подкрепив свои слова фактами. В то же время она призвала Трампа снабдить российскую сторону "доказательствами".

Дональд Трамп и Владимир Путин
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Встреча, которую ждал весь мир: о чем сумели договориться Путин и Трамп
"Вместо того, чтобы во время встречи с президентом Путиным представить доказательства и ясно дать понять, что он поддерживает позицию республиканцев, демократов и ведущих разведывательных агентств, Трамп принял заверения Путина, продолжая улыбаться на камеру. И у русских уже есть фотографии — которые они быстро распространяют по всему миру — доказывающие этот факт", — добавила Псаки, имея в виду, очевидно, протокольные снимки со встречи Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова в мае этого года, которые стали поводом для скандала.

Лидеры России и США провели первую личную встречу 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Белый дом предварительно заявлял, что переговоры продлятся около полчаса, однако в итоге президенты общались больше двух часов.

Западные СМИ о встрече Трампа и Путина: профи нокаутировал новичка >>

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© РИА Новости
Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа
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