Депутаты готовы подключиться к решению проблем, озвученных на саммите G20

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ готовы в любой момент подключиться к решению проблем, которые были озвучены на саммите G20 в Гамбурге, заявил в субботу зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Мы подключимся в любой момент, и сегодня мы нацелены на решение всех проблем, которые были озвучены на саммите, тех проблем, которые обсуждались на двухсторонних встречах. Считаем, что прошло очень конструктивно, и очерченный круг вопросов мы со своей стороны будем реализовывать", — сказал Чепа РИА Новости.

По мнению депутата, в частности, переговоры по Сирии прошли конструктивно.

"Все, что необходимо, и наша парламентская дипломатия, и встречи на площадках и женевских, и в Астане — все будет реализовываться в рамках договоренностей", — подытожил он.