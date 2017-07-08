МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите G20 показал всему миру, что Россия осуществляет ответственную политику, при этом первая встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о том, что диалог между странами состоялся, считает член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

В пятницу в немецком Гамбурге начался саммит лидеров стран "большой двадцатки". В первый день состоялось одно из самых ожидаемых событий форума — первая встреча президентов России и США.

"На саммите G20 президент России Владимир Путин продемонстрировал всему миру, что наша страна осуществляет ответственную политику и заинтересована в конструктивном решении задач, стоящих перед человечеством, готова к взаимоуважительному диалогу с партнерами и конкретным действиям", — цитирует слова Железняка его пресс-служба.

Главное событие — встреча Путина и Трампа

По мнению депутата, лидерам G20 удалось достичь взаимопонимания в том, что при безусловном отстаивании национальных интересов своих стран альтернативы диалогу нет, поэтому политикам необходимо находить общие подходы к решению вопросов.

Главным событием саммита, как подчеркнул Железняк, стала встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Большая продолжительность встречи, количество поднятых тем, а также содержательность беседы двух президентов свидетельствует о том, что несмотря на множество препятствий со стороны противников сближения наших стран, диалог состоялся. Тон общения двух президентов позволяет рассчитывать, что эта встреча станет отправной точкой для дальнейшего прямого конструктивного взаимодействия лидеров наших держав", — пояснил он.

Парламентарий вместе с тем выразил надежду на то, что американские коллеги будут придерживаться достигнутых договоренностей, к реализации которых российская сторона приложит все необходимые усилия.

"При этом очевидно, что внутриполитическое противостояние Трампа и его оппонентов в США продолжается, и это будет оказывать влияние на внешнюю политику США. Очень вероятно, что после встречи с российским президентом противники Дональда Трампа начнут новую волну нападок на него за готовность к взаимодействию с Россией и окажут давление для возможного срыва достигнутых договоренностей", — считает Железняк.

Решение по САР — большой прорыв

Депутат отдельно выделил решение о введении режима прекращения огня на юго-западе Сирии в зонах деэскалации. Это, по мнению парламентария, является "большим успехом и прорывом" для разрешения внутрисирийского конфликта, кроме того, это решение "открывает перспективы координации российско-американских усилий в ликвидации очагов терроризма на Ближнем Востоке".

Однако Железняк не исключил, что военное-политическое лобби НАТО будет пытаться воспрепятствовать реализации этих планов.

"Россия и США имеют серьезный потенциал сотрудничества, которое было бы полезно и нашим странам и миру в целом. Результат встречи двух лидеров создает предпосылки для расширения парламентской и народной дипломатии между нашими странами, чтобы способствовать эффективному воплощению в конкретные результаты достигнутых на высшем уровне договоренностей", — подытожил депутат.

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