Путин ответил на вопрос о возможности диалога с Навальным

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Диалог на президентском уровне может быть только с теми, кто может представить реальную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о политике Алексее Навальном.

"Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога", — добавил российский лидер.