Путин ответил на вопрос о возможности диалога с Навальным

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Диалог на президентском уровне может быть только с теми, кто может представить реальную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о политике Алексее Навальном.
"Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
"Если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога", — добавил российский лидер.