"Левада-центр": за Путина готовы проголосовать рекордное количество россиян

Президент РФ В. Путин на встрече со специальным посланником Республики Южная Корея Сон Ён Гилем. 24 мая 2017

Президент РФ В. Путин на встрече со специальным посланником Республики Южная Корея Сон Ён Гилем. 24 мая 2017

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Две трети россиян проголосовали бы за Владимира Путина на президентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно проведенному опросу, две трети россиян (66%) хотели бы видеть Путина на посту президента России по истечении нынешнего президентского срока.

При этом доля сторонников российского президента, готовых отдать за него голос на выборах, составляет 63% от всех опрошенных. Однако если исключить потенциальных избирателей, не определившихся с кандидатом или не желающих приходить на участки, тогда за Владимира Путина проголосовали бы 82%. Социологи назвали этот показатель рекордным.

По данным "Левада-центра", за лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы голосовать 6% респондентов, глава КПРФ Геннадий Зюганов получил бы на выборах 4%, Алексей Навальный может рассчитывать на 2% голосов.

При этом с выбором пока не определились 5% из числа опрошенных, заявивших о готовности прийти на избирательный участок.

Опрос был проведен с 19 до 22 мая среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 48 регионах России.