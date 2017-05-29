"Левада-центр": за Путина готовы проголосовать рекордное количество россиян

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Две трети россиян проголосовали бы за Владимира Путина на президентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно проведенному опросу, две трети россиян (66%) хотели бы видеть Путина на посту президента России по истечении нынешнего президентского срока.
При этом доля сторонников российского президента, готовых отдать за него голос на выборах, составляет 63% от всех опрошенных. Однако если исключить потенциальных избирателей, не определившихся с кандидатом или не желающих приходить на участки, тогда за Владимира Путина проголосовали бы 82%. Социологи назвали этот показатель рекордным.
По данным "Левада-центра", за лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы голосовать 6% респондентов, глава КПРФ Геннадий Зюганов получил бы на выборах 4%, Алексей Навальный может рассчитывать на 2% голосов.
При этом с выбором пока не определились 5% из числа опрошенных, заявивших о готовности прийти на избирательный участок.
Опрос был проведен с 19 до 22 мая среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 48 регионах России.