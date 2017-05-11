ЛДПР выдвинула Алексея Диденко на пост главы Томской области

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Парламентская оппозиция пока не договорилась о едином кандидате в губернаторы Томской области, ЛДПР решила выдвинуть на этот пост депутата Алексея Диденко, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
В четверг утром Диденко написал о выдвижении своей кандидатуры Высшим советом партии на своей странице в Facebook и отметил, что ему предстоит тяжёлая работа "по преодолению "муниципального фильтра" и "два месяца напряженной борьбы".
"Мы выдвинули самостоятельно. Если мы достигнем каких-то договоренностей по этому субъекту или по остальным, то тогда в Томске мы рассчитываем, что коммунисты и "Справедливая Россия" поддержат нашего кандидата", — сказал собеседник агентства, добавив, что это было сделано для того, чтобы не терять время.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил КПРФ и ЛДПР в кратчайшие сроки провести консультации по поводу выдвижения единых кандидатов на выборах губернаторов. Тогда партийные представители согласились с необходимостью скоординированных действий, направленных на законодательную отмену муниципального фильтра.
В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области Сергея Жвачкина, назначив его врио главы региона. Выборы пройдут в сентябре.