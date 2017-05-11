ЛДПР выдвинула Алексея Диденко на пост главы Томской области

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Парламентская оппозиция пока не договорилась о едином кандидате в губернаторы Томской области, ЛДПР решила выдвинуть на этот пост депутата Алексея Диденко, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

В четверг утром Диденко написал о выдвижении своей кандидатуры Высшим советом партии на своей странице в Facebook и отметил, что ему предстоит тяжёлая работа "по преодолению "муниципального фильтра" и "два месяца напряженной борьбы".

Лебедев подтвердил РИА Новости выдвижение кандидатуры своего коллеги по партии, но пояснил, что она не является единой от всей парламентской оппозиции.

"Мы выдвинули самостоятельно. Если мы достигнем каких-то договоренностей по этому субъекту или по остальным, то тогда в Томске мы рассчитываем, что коммунисты и "Справедливая Россия" поддержат нашего кандидата", — сказал собеседник агентства, добавив, что это было сделано для того, чтобы не терять время.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил КПРФ и ЛДПР в кратчайшие сроки провести консультации по поводу выдвижения единых кандидатов на выборах губернаторов. Тогда партийные представители согласились с необходимостью скоординированных действий, направленных на законодательную отмену муниципального фильтра.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области Сергея Жвачкина, назначив его врио главы региона. Выборы пройдут в сентябре.