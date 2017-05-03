Путин и Эрдоган подвели итоги переговоров в Сочи

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, она продлилась более трех часов.
После ее завершения лидеры подвели итоги на совместной пресс-конференции. В числе затронутых на переговорах ключевых тем — двусторонние отношения, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке.
Двусторонние отношения
"Турция является важным и перспективным партнером России. Некоторое время назад наши двусторонние отношения, известно, проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерству взаимодействия", — отметил глава государства.
Он напомнил, что в конце мая исполняется 25 лет русско-турецкому договору об основах двусторонних отношений.
Российский лидер рассказал, что в ходе переговоров с участием членов правительств двух стран и глав ведущих энергетических компаний стороны подробно рассмотрели ход выполнения программы российско-турецкого сотрудничества на 2017-2020 годы.
Особое внимание, по словам Путина, было уделено взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, также участники встречи коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты.
Так, по словам главы государства, Москва инвестирует 22 миллиарда долларов в строительство турецкой АЭС Аккую.
Путин подчеркнул, что ограничения в торговле между Россией и Турцией уже сняты. При этом ограничения по безвизовым поездкам в Турцию и по поставкам томатов в Россию пока сохранятся. Однако глава государства не исключил, что Россия либерализует поездки для турецких специалистов и бизнесменов.
Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что пригласил Путина на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, которой пройдет в мае в Турции.
"Надеюсь, что консультационная работа и принятые решения нашими странами пойдут на благо наших стран, региону и всему человечеству", — заявил турецкий лидер.
Безопасность и борьба с терроризмом
"Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан. Российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах. Взаимодействие между специальными службами укрепляется", — отметил президент.
По словам Путина, "при обмене мнениями по глобальной и региональной повестке дня большое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом".
В частности, Москва и Анкара продолжат практику межведомственных консультаций по антитеррору.
Эрдоган, в свою очередь, заверил, что результаты его переговоров с Путиным "будут видны" уже через несколько дней. По его словам, Турция находится "рядом с российскими друзьями в борьбе с терроризмом". По словам Эрдогана, "террор не признает границ".
"Нет никакого различия между терактами в Москве, в Стамбуле, в Брюсселе, в Кабуле или в Париже… Террористические организации являются общими врагами человечества, независимо от их названия, идеологии", — добавил он.
Ситуация в Сирии
"Такое варварское нападение (на Хан-Шейхун — ред.) не должно остаться безнаказанным, сегодня с господином Путиным мы пришли к согласию, что совершившие нападение должны получить наказание", — заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что переговоры в Астане должны укрепить перемирие, однако некоторые саботируют этот процесс. "Мы очень хорошо знаем, что делают эти элементы, чтобы спровоцировать действия, чтобы уничтожить прорастающие семена надежд", — добавил турецкий лидер.
Он также добавил, что Анкара не допустит формирования на ее границе с Сирий формирований, угрожающих нацбезопасности страны. По его словам, Турция будет предпринимать любые шаги для обеспечения безопасности своих граждан.
Также лидеры обсудили создание в Сирии зон деэскалации. По словам российского лидера, их появление укрепит режим прекращения огня.
"Мы с господином президентом (Турции) придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами. Напомню, что во многом благодаря активной роли России, Турции, Ирана удалось не только добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией, но и усадить их за стол переговоров в Астане, где сегодня стартует очередной четвертый раунд консультаций", — добавил глава государства.