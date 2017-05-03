Путин и Эрдоган подвели итоги переговоров в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, она продлилась более трех часов.

После ее завершения лидеры подвели итоги на совместной пресс-конференции. В числе затронутых на переговорах ключевых тем — двусторонние отношения, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке.

Двусторонние отношения

По словам Путина, Россия и Турция твердо настроены на укрепление двустороннего многопланового сотрудничества.

"Турция является важным и перспективным партнером России. Некоторое время назад наши двусторонние отношения, известно, проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерству взаимодействия", — отметил глава государства.

Он напомнил, что в конце мая исполняется 25 лет русско-турецкому договору об основах двусторонних отношений.

Российский лидер рассказал, что в ходе переговоров с участием членов правительств двух стран и глав ведущих энергетических компаний стороны подробно рассмотрели ход выполнения программы российско-турецкого сотрудничества на 2017-2020 годы.

Особое внимание, по словам Путина, было уделено взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, также участники встречи коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты.

Так, по словам главы государства, Москва инвестирует 22 миллиарда долларов в строительство турецкой АЭС Аккую.

По словам Путина, "важно, что удалось прекратить падение взаимной торговли". Он отметил, что в первые месяцы 2017 года "был зафиксирован небольшой рост товарооборота, около 3%".

Путин подчеркнул, что ограничения в торговле между Россией и Турцией уже сняты. При этом ограничения по безвизовым поездкам в Турцию и по поставкам томатов в Россию пока сохранятся. Однако глава государства не исключил, что Россия либерализует поездки для турецких специалистов и бизнесменов.

Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что пригласил Путина на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, которой пройдет в мае в Турции.

"Надеюсь, что консультационная работа и принятые решения нашими странами пойдут на благо наших стран, региону и всему человечеству", — заявил турецкий лидер.

Безопасность и борьба с терроризмом

Также Путин затронул вопрос безопасности туристов в Турции, напомнив, что "в эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали именно Турцию".

"Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан. Российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах. Взаимодействие между специальными службами укрепляется", — отметил президент.

По словам Путина, "при обмене мнениями по глобальной и региональной повестке дня большое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом".

В частности, Москва и Анкара продолжат практику межведомственных консультаций по антитеррору.

Эрдоган, в свою очередь, заверил, что результаты его переговоров с Путиным "будут видны" уже через несколько дней. По его словам, Турция находится "рядом с российскими друзьями в борьбе с терроризмом". По словам Эрдогана, "террор не признает границ".

"Нет никакого различия между терактами в Москве, в Стамбуле, в Брюсселе, в Кабуле или в Париже… Террористические организации являются общими врагами человечества, независимо от их названия, идеологии", — добавил он.

Ситуация в Сирии

Говоря о ситуации в Сирии, оба лидера сошлись в том, что виновные в инциденте с химоружием в Хан-Шейхуне должны быть наказаны.

"Такое варварское нападение (на Хан-Шейхун — ред.) не должно остаться безнаказанным, сегодня с господином Путиным мы пришли к согласию, что совершившие нападение должны получить наказание", — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что переговоры в Астане должны укрепить перемирие, однако некоторые саботируют этот процесс. "Мы очень хорошо знаем, что делают эти элементы, чтобы спровоцировать действия, чтобы уничтожить прорастающие семена надежд", — добавил турецкий лидер.

Он также добавил, что Анкара не допустит формирования на ее границе с Сирий формирований, угрожающих нацбезопасности страны. По его словам, Турция будет предпринимать любые шаги для обеспечения безопасности своих граждан.

Также лидеры обсудили создание в Сирии зон деэскалации. По словам российского лидера, их появление укрепит режим прекращения огня.

"Мы с господином президентом (Турции) придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами. Напомню, что во многом благодаря активной роли России, Турции, Ирана удалось не только добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией, но и усадить их за стол переговоров в Астане, где сегодня стартует очередной четвертый раунд консультаций", — добавил глава государства.