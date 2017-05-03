Межгосударственные отношения России и Турции

Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией

Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году.

Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 2 июня 1920 года.

Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики, подписанный в 1992 году.

В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за тридцать лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Последующие годы характеризовались интенсивным развитием политических и экономических связей.

В ходе рабочего визита Владимира Путина в Анкару 6 августа 2009 года были достигнуты договоренности по развитию целого ряда приоритетных направлений сотрудничества, в том числе энергетики.

1 декабря 2014 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с государственным визитом. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в пятом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. По итогам встречи был подписан пакет из восьми документов о сотрудничестве.

7 февраля 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший в то время пост премьер-министра Турции, посетил Сочи. "На полях" церемонии открытия зимних Олимпийских игр он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

23 сентября 2015 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил однодневный рабочий визит в Москву, во время которого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и принял участие в открытии нового комплекса Московской соборной мечети.

16 ноября 2015 года лидеры двух стран провели двустороннюю встречу на полях саммита стран G20 в Анталье.

Активно развивались контакты на уровне внешнеполитических ведомств, межпарламентский диалог. На регулярной основе осуществлялись взаимные визиты министров энергетики, экономики, транспорта, культуры и туризма, руководителей таможенных ведомств.

После продолжительного периода динамично развивавшегося сотрудничества между Россией и Турцией отношения кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции в послании президенту Российской Федерации выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. Эрдоган подчеркнул также готовность делать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом.

29 июня 2016 года после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений.

В развитие достигнутых между президентами договоренностей министры иностранных дел двух стран провели 1 июля 2016 года рабочую встречу в городе Сочи.

9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге прошла первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи Путин и Эрдоган заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям, в частности, заняться реанимацией торгово-экономического взаимодействия и поиском компромиссов по Сирии. Особое внимание планируется уделять наращиванию инвестиций и товарных потоков. По итогам переговоров также стало известно, что Анкара приняла положительное решение по возобновлению проектов газопроводной системы "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

В 2016 году лидеры двух стран также встречались 3 сентября в преддверии саммита "Группы двадцати" в китайском городе Ханчжоу и 10 октября "на полях" Мирового энергетического конгресса в Стамбуле.

5-7 декабря 2016 года состоялся рабочий визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Российскую Федерацию. В ходе визита он провел переговоры с Дмитрием Медведевым и был принят Владимиром Путиным.

10 марта 2017 года в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции прибыл в Россию для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Активизировался диалог по линии МИД двух стран. 1 декабря 2016 года в Аланье прошло пятое заседание российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 16 февраля 2017 года в Бонне "на полях" встречи министров иностранных дел стран-участниц "Группы двадцати".

Возобновлены межпарламентские связи, контакты между министерствами и ведомствами двух стран.

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнёров России. В последние годы двусторонний товарооборот снижался. В 2016 году он сократился почти на треть, фактически упав до уровня десятилетней давности. По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Турции по итогам 2016 года составил 15845,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 13698,3 миллиона долларов и импорт — 2147,5 миллиона долларов.

В структуре российского экспорта традиционно преобладают энергоносители, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, структуре импорта — машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь.

Развивается энергетическое партнерство, являющееся прочным фундаментом сотрудничества двух стран, в первую очередь, в газовой сфере. Россия на протяжении многих лет является надежным ведущим поставщиком природного газа в Турцию, обеспечивая более половины её потребностей в этом виде топлива. Поставки осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами по газопроводам "Голубой поток" и Трансбалканский. В 2016 году в Турцию было экспортировано 24,7 миллиарда кубометров российского природного газа.

В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства нового газопровода из России в Турцию "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. В начале декабря 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства "Турецкого потока". 7 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по строительству газопровода "Турецкий поток".

Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в городе Мерсин с объемом инвестиций свыше 20 миллиардов долларов. Церемония закладки фундамента морских сооружений АЭС "Аккую" прошла в апреле 2015 года. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока станции запланировано на 2023 год.

В рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС на Су-24 в Сирии, Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года. На данный момент снят запрет на поставки из Турции косточковых культур, цитрусовых, репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются импорт из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время встречные капиталовложения России и Турции составляют по 10 миллиардов долларов с каждой стороны. Запуску новых совместных проектов должна способствовать деятельность Российско-турецкого инвестиционного фонда, меморандум о создании которого был подписан 10 марта 2017 года.

Если до недавних пор российские инвестиции направлялись, главным образом, в уставный капитал малых и средних предприятий сферы услуг, то в настоящее время наметилась тенденция расширения направлений инвестиционного сотрудничества с Турцией в таких областях, как мобильная связь, топливно-энергетическая и черная металлургия, атомная энергетика, автомобилестроение, банковское дело.

Турецкие инвестиции в Россию в основном направляются в текстильную, пищевую, химическую, деревообрабатывающую, электронную и электротехническую промышленность, производство строительных и отделочных материалов, автомобилестроение и производство автокомпонентов, сферу услуг, торговлю, туризм, банковский сектор.

На современном этапе особенностью инвестиционной деятельности турецких компаний является перевод капиталовложений из крупных мегаполисов в регионы, в частности из Москвы в Подмосковье и соседние Смоленскую, Владимирскую и Рязанскую области.

Начатый в середине 2016 года процесс нормализации двусторонних отношений позволил также снять запрет на продажу туристических туров в Турцию, позднее было принято постановление правительства РФ, позволяющее возобновить чартерные воздушные перевозки с Турцией. В 2016 году, по данным Росстата, Турцию посетили около 800 тысяч российских туристов.

Была возобновлена деятельность Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (очередное заседание состоялось 10-12 октября 2016 года в Стамбуле).

В настоящее время ведутся переговоры по двусторонним документам, имеющим принципиальное значение для дальнейшего развития торгово-экономических связей двух стран: межправительственной Среднесрочной программе торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2017-2020 годы и межправительственному Соглашению о торговле услугами и инвестициях. Активизирована работа по созданию Совместного российско-турецкого инвестиционного фонда.

Возобновляются контакты российских регионов с турецкими партнерами.

Россия и Турция также намерены расширить культурно-гуманитарное сотрудничество, в частности, придать дополнительный импульс работе российско-турецкого Форума общественности, созданного в 2010 года для углубления связей между академическими и деловыми кругами, организациями гражданского общества двух стран. Также планируется проведение в 2019 году в России и Турции перекрестных годов культуры и туризма.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников