"Не хотят твои работать": Путин пошутил над турецкой делегацией

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая – РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции начались с заминки, поскольку турецкая делегация не смогла сразу определиться с местами, на которые сядут ее представители. Российский лидер, глядя на это, пошутил: "Не хотят работать".

Переговоры проходят в госрезиденции президента РФ "Бочаров ручей". В зал переговоров зашли лидеры двух стран и члены делегации, однако не всем сразу удалось занять свои места. Президент России предложил подождать и, обращаясь к турецкому коллеге, в шутку сказал: "Не хотят твои работать".

Через несколько секунд переговоры начались.