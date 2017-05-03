Путин проводит встречу с Эрдоганом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Сочи проходит встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Российский лидер поблагодарил турецкого президента за то, что тот приехал в Сочи. "Очень хорошо, что у нас есть возможность в рабочем режиме встретиться, поговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействий", — подчеркнул он. По словам Путина, это говорит о том, что отношения двух стран приобретают особый статус и восстанавливаются в полном объеме.

В свою очередь турецкий президент отметил, что совместные шаги Москвы и Анкары способны повлиять на Ближнем Востоке. "На наших плечах лежит очень серьезная работа, очень большая ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона", — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что главной темой переговоров будет политическое урегулирование сирийского кризиса. Кроме того, Путин и Эрдоган планировали обсудить инцидент с химическим оружием в Хан-Шейхуне и проблемы совместной борьбы с терроризмом. На повестке дня также – вопрос о взаимных торговых ограничениях.

В последний раз президенты встречались 10 марта в Кремле, тогда Путин и Эрдоган констатировали нормализацию отношений России и Турции, которые обострились после того, как в 2015 году турецкие военные сбили в Сирии бомбардировщик Су-24. В июне 2016 года Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом. В том же месяце после телефонной беседы глав государств был запущен процесс поэтапного восстановления отношений двух стран.

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