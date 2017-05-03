Путин проводит встречу с Эрдоганом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Сочи проходит встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В свою очередь турецкий президент отметил, что совместные шаги Москвы и Анкары способны повлиять на Ближнем Востоке. "На наших плечах лежит очень серьезная работа, очень большая ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона", — сказал Эрдоган.
В последний раз президенты встречались 10 марта в Кремле, тогда Путин и Эрдоган констатировали нормализацию отношений России и Турции, которые обострились после того, как в 2015 году турецкие военные сбили в Сирии бомбардировщик Су-24. В июне 2016 года Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом. В том же месяце после телефонной беседы глав государств был запущен процесс поэтапного восстановления отношений двух стран.
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