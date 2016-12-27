Полтавченко назвал слухи о возможной отставке "смешной темой"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вновь опроверг слухи о своей возможной отставке, назвав их "смешной темой".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что рассматривается вопрос о смене губернатора Петербурга: Полтавченко якобы мог покинуть пост после выборов в Госдуму в сентябре и получить новую высокую должность. Полтавченко опроверг эту информацию и заявил, что хочет проработать на этом посту как можно дольше. Однако слухи о возможной отставке периодически обсуждаются в СМИ.

"Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично. После чего разговоры поутихли, и те, кто их вел, начали работать, к чему я и призывал", — сказал губернатор в интервью ведущим информагентствам России.

Он отметил, что Петербург продолжает развиваться. Губернатор также напомнил, что власти города по многим вопросам пошли навстречу стратегическим инвесторам, среднему и малому бизнесу, запустили программу импортозамещения, приняли решения, которые гарантировали выполнение городом социальных обязательств перед петербуржцами.

"И сегодня мы можем оценить результат. Я человек достаточно консервативный, но я не люблю и не потерплю, чтобы был застой. Все должно тихо, спокойно, но развиваться, без потрясений. Сложные годы мы проходили с плюсом, город прибавлял, и я уверен, так будет и дальше", — сказал Полтавченко.

"Для меня главные критерии — доверие президента и доверие горожан. 25 лет в нашем городе проводятся социологические опросы об удовлетворенности горожан. В 2013 году впервые количество тех, кто считает, что у них в жизни все более-менее нормально, превысило 60%. И потом ни разу в последующие годы эта планка не опускалась ниже. Для меня это главный показатель", — добавил губернатор Петербурга.

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