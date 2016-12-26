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Политика

В Петербурге Путин встретится с Назарбаевым

00:1626.12.2016
119906
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург проведёт беседу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также примет честите в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии ОДКБ.

Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia/ FotolEdhar
Россия и Казахстан обсудят создание СП на базе петербургского "Диаконта"
"В ходе встречи ВЕЭС лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы Евразийского экономического союза, наметят ориентиры по дальнейшему развитию интеграционного объединения. Центральным событием саммита станет планируемое подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС", — сообщала ранее пресс-служба Кремля.

Ожидается также принятие ряда других важных многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования единого евразийского рынка товаров и услуг. Главам государств предстоит утвердить Основные направления международной деятельности Союза на 2017 год, а также рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово-экономическими партнёрами Евразийского союза.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин и Назарбаев осмотрели петербургский завод "Диаконт"
Согласно сообщению пресс-службы, в рамках заседания ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации, обеспечение её текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Переговоры по Сирии

Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, она может дополнить женевские переговоры. С предложением согласился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили Сирию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал ранее, что точной даты для переговоров в Астане пока нет, ведется их подготовка. По информации СМИ, ожидается, что во встрече примут участие представители сирийских властей и действующей на местах вооруженной оппозиции, участие ВКП не предполагается.

Российский лидер в воскресенье в очередном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обстоятельно обсудили Сирию. В разговоре также принял участие глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Российско-казахстанские отношения

Об интенсивности отношений двух стран говорят частые контакты, которые поддерживают лидеры России и Казахстана. Только в 2015 году Путин и Назарбаев встречались 7 раз. Предстоящая встреча в Константиновском дворце станет уже шестой по счёту в этом году.

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к саммитам ОДКБ и ЕврАзЭс
Двусторонние связи с Казахстаном в экономической сфере развиваются на базе программы экономического сотрудничества, рассчитанной до 2020 года.

4 октября 2016 года представить главы государств утвердили План совместных действий на 2016-2018 годы. Этот стратегический документ определяет первоочерёдные задачи двустороннего сотрудничества.

Ключевой сферой экономического взаимодействия является топливно-энергетический комплекс. Отмечается, что энергосистемы РФ и Казахстана работают в параллельном режиме, в атомной энергетике ведётся совместная разработка урановых месторождений в Казахстане, в нефтегазовой отрасли — транзит казахстанской нефти на экспорт через территорию России, закупка и маркетинг казахстанского газа для поставок на рыки третьих стран, а также реализация совместных проектов по освоению углеводородных ресурсов серного Каспия.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Пан Ги Мун считает необходимым углубить сотрудничество с СНГ, ОДКБ и ШОС
Кроме того, продолжается сотрудничество в космической отрасли: РФ арендует комплекс "Байконур", срок аренды которого продлён до 2050 года.

Также Россия и Казахстан взаимодействуют в рамках переговорного процесса прикаспийских государств по вопросам правового урегулирования правового статуса Каспийского моря.

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