Зажгли синим: в России прошла акция в поддержку людей с аутизмом

Акция "Зажги синим" (Light It Up Blue) ежегодно проходит 2 апреля в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.