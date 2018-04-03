Международная акция "Зажги синим", приуроченная к Всемирному дню распространения информации об аутизме, прошла 2 апреля в нескольких регионах России. Здания, которые с наступлением вечера подсветили синим цветом, — в фотоленте Ria.ru.
Зажгли синим: в России прошла акция в поддержку людей с аутизмом
11:3903.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАкция "Зажги синим" (Light It Up Blue) ежегодно проходит 2 апреля в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.
Акция "Зажги синим" (Light It Up Blue) ежегодно проходит 2 апреля в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПоддержать акцию в этом году решили Москва, Люберцы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Кострома и Новосибирск.
Поддержать акцию в этом году решили Москва, Люберцы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Кострома и Новосибирск.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗдание кинотеатра "Победа" в Новосибирске, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим" (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме.
Здание кинотеатра "Победа" в Новосибирске, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим" (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ Москве в рамках акции подсветили синим цветом более 20 зданий, а также Останкинскую телебашню, многие скульптурные композиции и памятники.
В Москве в рамках акции подсветили синим цветом более 20 зданий, а также Останкинскую телебашню, многие скульптурные композиции и памятники.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастие в акции приняло здание Министерства образования и науки Российской Федерации в Москве.
Участие в акции приняло здание Министерства образования и науки Российской Федерации в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСкульптурная композиция "Солнечная система" в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим".
Скульптурная композиция "Солнечная система" в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ московской акции приняли участие и здания-книжки Новом Арбате.
В московской акции приняли участие и здания-книжки Новом Арбате.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге в синий "переоделись" Дворцовый мост, Александрийский столп и больше десяти зданий, в том числе Исаакиевский собор, Спас на Крови, Русский музей и Михайловский театр.
В Санкт-Петербурге в синий "переоделись" Дворцовый мост, Александрийский столп и больше десяти зданий, в том числе Исаакиевский собор, Спас на Крови, Русский музей и Михайловский театр.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГосударственный центральный музей современной истории России в Москве, подсвеченный синим в рамках акции .
Государственный центральный музей современной истории России в Москве, подсвеченный синим в рамках акции .
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтатуя на здании выставочного центра "Рабочий и колхозница" в Москве.
Статуя на здании выставочного центра "Рабочий и колхозница" в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге синими огнями загорелись более десяти объектов, в том числе здание городской администрации.
В Екатеринбурге синими огнями загорелись более десяти объектов, в том числе здание городской администрации.
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