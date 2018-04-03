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Зажгли синим: в России прошла акция в поддержку людей с аутизмом

11:3903.04.2018
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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Останкинская телебашня в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Здание кинотеатра Победа в Новосибирске, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Скульптурная композиция «Солнечная система» и Останкинская телебашня в Москве, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Здание Министерства образования и науки Российской Федерации в Москве, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Скульптурная композиция «Солнечная система» в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Здания на Новом Арбате в Москве, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Государственный центральный музей современной истории России в Москве, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Статуя на здании выставочного центра Рабочий и колхозница в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Фонари на пешеходной улице Вайнера в городе Екатеринбурге, горящие синим цветом в рамках международной акции Light It Up Blue (Зажги синим), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Здание городской администрации Екатеринбурга, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
Здание на Новом Арбате в Москве, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАкция "Зажги синим" (Light It Up Blue) ежегодно проходит 2 апреля в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Акция "Зажги синим" (Light It Up Blue) ежегодно проходит 2 апреля в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПоддержать акцию в этом году решили Москва, Люберцы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Кострома и Новосибирск.Останкинская телебашня в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поддержать акцию в этом году решили Москва, Люберцы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Кострома и Новосибирск.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗдание кинотеатра "Победа" в Новосибирске, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим" (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме.Здание кинотеатра Победа в Новосибирске, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание кинотеатра "Победа" в Новосибирске, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим" (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ Москве в рамках акции подсветили синим цветом более 20 зданий, а также Останкинскую телебашню, многие скульптурные композиции и памятники.Скульптурная композиция «Солнечная система» и Останкинская телебашня в Москве, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Москве в рамках акции подсветили синим цветом более 20 зданий, а также Останкинскую телебашню, многие скульптурные композиции и памятники.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастие в акции приняло здание Министерства образования и науки Российской Федерации в Москве.Здание Министерства образования и науки Российской Федерации в Москве, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участие в акции приняло здание Министерства образования и науки Российской Федерации в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСкульптурная композиция "Солнечная система" в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим".Скульптурная композиция «Солнечная система» в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Скульптурная композиция "Солнечная система" в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции "Зажги синим".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ московской акции приняли участие и здания-книжки Новом Арбате.Здания на Новом Арбате в Москве, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В московской акции приняли участие и здания-книжки Новом Арбате.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге в синий "переоделись" Дворцовый мост, Александрийский столп и больше десяти зданий, в том числе Исаакиевский собор, Спас на Крови, Русский музей и Михайловский театр.Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В Санкт-Петербурге в синий "переоделись" Дворцовый мост, Александрийский столп и больше десяти зданий, в том числе Исаакиевский собор, Спас на Крови, Русский музей и Михайловский театр.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГосударственный центральный музей современной истории России в Москве, подсвеченный синим в рамках акции .Государственный центральный музей современной истории России в Москве, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный центральный музей современной истории России в Москве, подсвеченный синим в рамках акции .
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтатуя на здании выставочного центра "Рабочий и колхозница" в Москве.Статуя на здании выставочного центра Рабочий и колхозница в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Статуя на здании выставочного центра "Рабочий и колхозница" в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкФонари на пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге.Фонари на пешеходной улице Вайнера в городе Екатеринбурге, горящие синим цветом в рамках международной акции Light It Up Blue (Зажги синим), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Фонари на пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге синими огнями загорелись более десяти объектов, в том числе здание городской администрации.Здание городской администрации Екатеринбурга, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Екатеринбурге синими огнями загорелись более десяти объектов, в том числе здание городской администрации.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание на Новом Арбате в Москве.Здание на Новом Арбате в Москве, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание на Новом Арбате в Москве.
Здания на Новом Арбате в Москве, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue), которая приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизмеЗажгли синим: в России прошла акция в поддержку людей с аутизмом11:3903.04.2018
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Международная акция "Зажги синим", приуроченная к Всемирному дню распространения информации об аутизме, прошла 2 апреля в нескольких регионах России. Здания, которые с наступлением вечера подсветили синим цветом, — в фотоленте Ria.ru.

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