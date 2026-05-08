Пересдача ЕГЭ в 2026 году: кто имеет право, как проходит, сроки, предметы

Единый государственный экзамен для многих выпускников становится серьезным и ответственным испытанием. Ведь от его результатов зависит не только успешное завершение обучения в школе, но и возможность поступить в выбранный вуз. При этом в ряде случаев для выпускников предусмотрена возможность пересдать несколько предметов. Кто имеет право на пересдачу ЕГЭ в 2026 году, какие предметы и сколько раз можно пересдавать, даты пересдачи и советы экспертов — в материале РИА Новости.

Пересдача ЕГЭ: что это и зачем нужна

Пересдача — это возможность для выпускника еще раз сдать необходимый ему экзамен. При этом официально устанавливаются определенные сроки, в течение которых у ребят есть возможность улучшить свой результат.

Это может пригодиться в разных ситуациях, например, если по итогам предыдущего экзамена (в данном случае — ЕГЭ по тому или иному предмету) выпускнику не удалось набрать то количество баллов, которое обеспечит ему поступление в вуз. “В такой ситуации пересдача нужна для того, чтобы ребята смогли устранить пробелы в знаниях и сдать экзамен на более высокий результат. Это повышает шансы на успешное поступление”, — говорит Максим Ададуров, преподаватель биологии, автор методики интенсивной подготовки к ЕГЭ по биологии и эксперт образовательного маркетплейса “Инфоурок”.

“Институциональная система ЕГЭ в 2026 году предусматривает адаптивный механизм пересдач, направленный на минимизацию стресса и предоставление второго шанса абитуриентам. Результаты текущей кампании сохраняют юридическую силу в течение пяти лет — до конца 2030 года, что позволяет выстраивать долгосрочные образовательные траектории”, — отмечает ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

Кто может пересдавать ЕГЭ

Пересдать ЕГЭ по обязательным дисциплинам либо предмету, который выбирает сам выпускник, есть у нескольких категорий участников.

Выпускники, не набравшие минимальные баллы

Прежде всего возможность пересдать ЕГЭ есть у тех выпускников, которые не смогли набрать требующиеся для получения аттестата минимальные баллы по обязательным предметам (к таковым относится русский язык и математика, причем последняя — как базового, так и профильного уровней).

К слову, в 2026 году по русскому языку сдать экзамен не менее чем на 24 балла, по базовой математике важно получить оценку не ниже “тройки”, а на профильном уровне — получить как минимум 27 баллов.

Участники, пропустившие экзамен по уважительной причине

Еще одна категория выпускников, которая также имеет право пересдать экзамен — это ребята, которые пропустили предыдущий ЕГЭ по уважительной причине. Например, из-за чрезвычайной ситуации (автомобильная авария и так далее), гибель близкого человека либо проблемы со здоровьем (операция и другие). Сюда же можно отнести и ситуацию, когда на один день выпадает сразу несколько экзаменов, которые должен сдать выпускник.

Обязательным условием в данном случае является наличие соответствующего документа, который станет подтверждением того, что выпускник отсутствовал на экзамене именно по уважительной причине.

На пересдачу выпускник вправе рассчитывать и в том случае, когда он пришел на экзамен в нужный день, но был вынужден покинуть его из-за плохого самочувствия. “В такой ситуации работа аннулируется, а участник отправляется на пересдачу”, — говорит Наталия Козьякова, доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций.

Особые случаи: удаление с экзамена и апелляции

Отдельную категорию представляют собой ситуации, когда непосредственно во время экзамена были зафиксированы нарушения (как со стороны организаторов, так и со стороны самых выпускников).

“Важно учитывать, что технические сбои в ППЭ, такие как некорректная печать КИМ или сбои оборудования, инициируют автоматическое право на пересдачу, — отмечает Ярослав Климов. — В то же время нарушение протокола (использование мобильной связи или шпаргалок) влечет за собой дисквалификацию без права реабилитации до 2027 года”.

Важно учитывать, что результаты экзамены могут быть аннулированы даже в том случае, если нарушения со стороны выпускника были обнаружены после завершения экзамена (например, при просмотре видеозаписей из аудитории). И если к этому моменту нарушитель значится среди студентов выбранного вуза, его или ее могут отчислить.

Если участник заметил организационные нарушения во время экзамена, он в тот же день может подать соответствующую апелляцию. Если комиссия примет положительное решение и согласится с тем, что нарушения действительно были, выпускника также могут пригласить на пересдачу.

Какие предметы можно пересдать

С 2024 года у российских выпускников есть возможность пересдать любой школьный предмет, который они ранее сдавали в текущем году. “Это касается как обязательных дисциплин (то есть русского языка и математики), так и предметов по выбору, — говорит Максим Ададуров. — Для этого предусмотрены особые дополнительные дни, но важно помнить, что пересдать разрешается лишь один предмет, а результат предыдущего экзамена при этом аннулируется (даже если он был выше, чем на пересдаче)”.

Когда проходят пересдачи ЕГЭ в 2026 году

В совместном Приказе Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2025 года № 798/1904 указаны несколько периодов, когда у выпускников есть шанс пересдать тот или иной предмет.

Резервные дни основного периода

Для тех выпускников, которые не смогли набрать необходимый минимум по обязательным предметам либо по уважительной причине отсутствовали на экзамене в отведенный для него день основного периода, предусмотрено несколько так называемых резервных дней.

Дата Предмет 22 июня физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки (письменно) 23 июня математика (все уровни), обществознание, история, биология, география, иностранные языки (устно) 24-25 июня все предметы

Дополнительные дни пересдачи в июле

Если выпускник не доволен результатом своего экзамена и уверен, что может сдать ЕГЭ на более высокий балл, он имеет право пересдать один предмет по выбору 8 или 9 июля.

При этом 8 июля можно пересдать иностранные языки (письменную часть), информатику и литературу, физику, русский язык и химию, а 9 июля, соответственно — биологию, географию, математику (любого уровня), иностранные языки (устную часть), историю и обществознание.

Дополнительный (сентябрьский) период

Несколько дней для пересдачи предусмотрены и в начале осени. Если выпускник не был допущен к экзаменам в течение основного периода, не набрал необходимый минимум более чем по одному обязательному предмету либо же его результаты оказались аннулированы, то попробовать свои силы еще раз он может в дополнительный период в сентябре.

Для ЕГЭ по русскому языку установлена дата 4 сентября, для математики базового уровня — 8 сентября. Резервный день — 25 сентября.

Как проходит пересдача ЕГЭ

Первое, что необходимо сделать до того, как отправиться на пересдачу экзамена — это дождаться официальных результатов уже сданного ЕГЭ. Это можно сделать как на портале “Госуслуги” (если есть подтвержденная учетная запись на данном ресурсе), так и непосредственно в той школе, в которой обучался выпускник, либо на официальном портале Рособрнадзора.

Подача заявления на пересдачу

Если результаты ЕГЭ по какому-либо предмету оказались ниже ожидаемого уровня или, к примеру, набранных баллов будет недостаточно для поступления в вуз, выпускник может подать заявление на пересдачу.

“Такое заявление подается в Государственную экзаменационную комиссию, при этом необходимо указать выбранный учебный предмет (в случае с математикой также потребуется обязательно уточнить, базовый или профильный уровень ЕГЭ будет сдавать выпускник), — говорит Лариса Алешина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ. — После этого выпускник получит уведомление с датой и адресом пункта проведения пересдачи”.

“При планировании пересдач по математике необходимо учитывать стратегический нюанс: после неудачи на профильном уровне в июле, в сентябре допустима подача документов только на базовый уровень для гарантированного получения аттестата”, — добавляет Ярослав Климов.

Порядок проведения экзамена

В целом процедура пересдача ЕГЭ практически не отличается от обычного экзамена и не требует никаких особых процедур или дополнительного оборудования.

“В назначенный день участник должен явиться в пункт проведения экзамена и написать экзаменационную работу повторно. С собой необходимо взять паспорт и несколько черных ручек (гелевых или капиллярных), бутылку воды и перекус, лекарства (если они необходимы выпускнику), а также разрешенные для некоторых дисциплин предметы (например, линейку, транспортир, циркуль или калькулятор)”, — говорит Максим Ададуров.

Сколько раз можно пересдавать ЕГЭ

В 2026 году выпускникам разрешается пересдать обязательные предметы трижды, а один предмет по выбору — пересдать лишь однажды.

При этом законодательно не запрещено сдавать ЕГЭ ежегодно.

Пересдача в резервные дни

В резервные дни основного периода, по словам Максима Ададурова, пересдать обязательные предметы могут те выпускники, которые не сумели набрать минимальный балл по русскому языку или математике.

Повторная пересдача в дополнительный период

Если пересдача в резервные дни также оказалась неудачной, то вторую попытку по обязательным предметам выпускник может предпринять в июле, в дополнительные дни основного периода. А в том случае, если и она не увенчается успехом, прийти в установленные сроки дополнительного периода осенью.

“Если после всех пересдач результаты остаются неудовлетворительными, прийти на экзамены заново можно только через год, — отмечает эксперт. — Важно: если в резервные и дополнительные дни не преодолен минимальный порог по профильной математике, в сентябре разрешат сдать только базовую”.

Если же речь идет о пересдаче одного предмета по выбору, то экзамен пройдет в дополнительные дни основного периода (то есть 8 или 9 июля, конкретная дата будет зависеть от того предмета, который выберет выпускник).

Что будет, если не сдал на пересдаче

Далеко не всегда даже пересдача экзамена приносит выпускнику те баллы, на который он рассчитывает. “В случае получения неудовлетворительного результата пересдачи сдать ЕГЭ можно будет только в следующем году”, — предупреждает Лариса Алешина.

Можно ли пересдать ЕГЭ для улучшения баллов

Вот уже на протяжении нескольких последних лет у выпускников есть возможность пересдать один предмет по выбору, чтобы постараться улучшить свой результат. Однако эксперты предупреждают: пересдача в данном случае связана с определенными рисками.

“В 2026 году сохраняется правило "автоматической аннуляции": при регистрации на повторный экзамен ваш предыдущий результат аннулируется безвозвратно, даже если новая оценка окажется ниже. Это превращает пересдачу в инструмент экстренного исправления провала, а не в способ легкого повышения рейтинга”, — отмечает Ярослав Климов.

Рекомендации и советы экспертов

“В 2026 году пересдача из "акта отчаяния" превратилась в элемент осознанного планирования. Однако она по-прежнему требует от выпускника трезвого расчета рисков. Главная ловушка кроется в июльском окне для предметов по выбору: многие идут на него в надежде добавить 5–10 баллов, не осознавая, что в случае неудачи они теряют даже тот результат, который позволял пройти на коммерческое обучение, — говорит Ярослав Климов. — Мой совет: используйте пересдачу по выбору только в случае очевидной аномалии в результатах (например, если пробные тесты были на 90+, а итог — 60). В остальных случаях разумнее сосредоточиться на осеннем наборе в колледжи или подготовиться к качественному прыжку в следующем году. Помните, что сентябрьская пересдача — это не конец карьеры, а лишь смена маршрута: многие учебные заведения среднего профессионального образования принимают абитуриентов по результатам осени при наличии вакантных мест”.

Свои рекомендации подготовил и Максим Ададуров:

провести детальный анализ ошибок. “Изучите свою работу и определите причины неудовлетворительного результата (незнание темы, невнимательность, нехватка времени или непонимание формата заданий). Это поможет сфокусироваться на слабых местах”;

работайте с преподавателем. “Специалист поможет выявить пробелы в знаниях, объяснить логику выполнения заданий и подобрать оптимальную стратегию подготовки”;

составьте четкий план подготовки. “Приоритет отдайте самым проблемным темам, но регулярно повторяйте весь необходимый материал. Используйте технику интервального повторения: возвращайтесь к теме несколько раз с перерывами, чтобы информация закрепилась в долговременной памяти”;

начните подготовку как можно раньше;

решайте варианты целиком с таймером. “Это поможет привыкнуть к формату заданий, научиться распределять время и снизить уровень стресса на экзамене. Используйте пробные тесты, которые повторяют условия реального ЕГЭ”;

избегайте переутомления (важно помнить про отдых, полноценный сон и сбалансированное питание) и работайте над психологической подготовкой;

обсудите с родителями или близкими разные варианты развития событий. “Это поможет снизить давление и понять, что ЕГЭ — не единственное определяющее событие в жизни”, — отмечает эксперт.

Полезные ссылки и официальные источники

Как отмечает Наталия Козьякова, для эффективной подготовки к ЕГЭ выпускникам стоит обращаться исключительно к официальным и проверенным ресурсам. Именно они могут предоставить актуальную информацию о структуре экзамена и основных требованиях, а также помочь с тренировочными материалами.

К официальным источникам относятся: