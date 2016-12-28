Итоги года: как ФАС боролась с мировыми IT-гигантами

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости/Прайм, Янис Мадни. Уходящий 2016 год стал для Федеральной антимонопольной службы России весьма насыщенным. Наряду с контролем и надзором за антимонопольным законодательством на традиционных для ведомства рынках — здравоохранения, железнодорожного, сельскохозяйственного и ЖКХ, служба впервые серьезно занялась отраслью информационных технологий: в отношении Google, Apple и Microsoft уже возбуждены дела, Samsung, LG, Sony и Asus находятся под прицелом ФАС.

Рынок IT – относительно новая для антимонопольного надзора область, ведомство включило ее в ежегодный доклад о развитии конкуренции лишь в 2016 году.

"Мы за них взялись не потому, что какая-то политика в этом есть, нет. Просто у них есть такие вот практики — у себя дома одни, а выездная модель другая. Знаете, как в футболе была раньше выездная модель, когда приезжали заработать одно очко или договорной матч провести", — говорил глава ФАС Игорь Артемьев.

На данный момент крупнейшими мировыми IT-компаниями по рыночной капитализации являются Apple (626 миллиардов долларов), Google (материнская компания Alphabet Inc., 553 миллиарда), Microsoft (493 миллиарда), Amazon (368 миллиардов), Facebook (343 миллиарда), Samsung (240 миллиардов), Alibaba (225 миллиардов долларов).

Дело против Google

Пожалуй, самым на данный момент громким делом ФАС является противостояние с Google, которое началось еще в 2015 году, когда после жалобы "Яндекс" ведомство признало американскую компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе на базе Android.

Google должна была до 18 декабря 2015 года устранить нарушения, к которым ФАС отнесла, в том числе, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний. По данным ведомства, доля операционной системы Android, разрабатываемой Google и наиболее часто устанавливаемой на смартфонах, в 2014 году составила 86% рынка.

Уже в первом квартале 2016 года ФАС обещала рассчитать штраф дляGoogle, который мог составить от 1% до 15% оборота американской компании на рынке мобильных приложений в 2014 году. Между тем, из-за судебных исков компании на решения ФАС и исполнение предписания, и оглашение штрафа в отношении Google затянулось.

Параллельно судебному разбирательству с начала года велось обсуждение мирового досудебного соглашения, которое не увенчалось успехом.

В августе ФАС объявила, что на Google наложен штраф в размере 438 миллионов рублей – как позднее выяснилось – 9% оборота компании на рынке РФ. Таким образом, оборот Google на рынке мобильных приложений РФ в 2014 году власти РФ оценили почти в 5 миллиардов рублей.

Вскоре после этого было объявлено, что мировое соглашение служба и компания заключить не сумели, а Google проиграла иск в суде. С 29 августа ФАС ожидает от Google исполнение предписания, которое, как отметил Артемьев в интервью РИА Новости, компания саботирует. В ноябре Google получила за это штраф в размере 1 миллиона рублей, который также отказалась выплачивать, из-за чего антимонопольная служба направила в суд иск о понуждении к исполнению, а также параллельно во второй раз возбудила дело за неисполнение предписания.

В данный момент Google судится с ФАС по всем вынесенным против себя решениям: суд продолжит рассмотрение всех дел в 2017 году.

"Думаю, что история с Google будет завершена, как решили российские суды, потому что то, что мы можем сделать дальше, будет очень чувствительно для Google", — говорил в декабре Артемьев. По его словам, сейчас в России может быть создан определенный прецедент за неисполнение решений судов, и ему последуют власти стран БРИКС. Впоследствии же IT-гигант может потерять рынок России.

Дело против Apple

В июле 2016 года ФАС объявила о готовности возбудить дело в отношении американской Apple из-за подозрения в координации цен у реселлеров на смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России, уже в августе оно было возбуждено – в отношении пяти компаний, входящих в Apple.

Основанием для проведения расследования стало обращение гражданина с информацией об установлении одинаковых цен на модели Apple iPhone 6s и iPhone 6sPlus, появившиеся на российском рынке в октябре 2015 года, шестнадцатью основными продавцами: МТС, "М.Видео", "Билайн", "Эльдорадо", "Евросеть",OZON, Re:Store, "Связной", "Мегафон", "Юлмарт", Media Markt, "Ситилинк", "Холодильник.ру", DNS, ИОН (Ноу-Хау), "Техносила".

Сама Apple ранее опровергла обвинение ФАС, сообщив, что магазины устанавливают собственные цены на ее продукцию. Реселлеры также не согласны с выводами регулятора: по их мнению, цены на смартфоны, в том числе, iPhone, в салонах зависят от целого ряда факторов, например, конкуренции на рынке и экономической целесообразности. При этом у всех продавцов одинаковые закупочные цены, поэтому нет ничего удивительного в том, что максимальное их снижение в борьбе за покупателя уравнивает цены у всех.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Люди стоят в очереди в торговом центре ГУМ во время старта продаж новых смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus

За подобное нарушение, поясняли в ФАС, Apple грозит штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей, однако в отношении одной или каждой из пяти компаний не уточняли. Таким образом, максимальное наказание для компании может составить до 25 миллионов рублей.

Первое рассмотрение дела было назначено на 13 сентября 2016 года, впоследствии служба три раза переносила его из-за процедурных тонкостей. Очередное рассмотрение дела намечено на 7 февраля 2017 года, однако будет ли на нем принято решение по делу — вопрос. Замглавы ФАС Андрей Цариковский рассчитывает, что решение может быть принято к весне.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ

Между тем, уже в конце сентября Артемьев сообщил, что его ведомство может возбудить еще одно дело против Apple, если в результате исследования выявит аналогичную координацию цен в отношении iPhone7, которые поступили в продажу в РФ 23 сентября. Ведомство до сих пор проводит анализ цен на новые смартфоны, его результатов стоит ожидать в январе, как и решения — возбуждать ли антимонопольное дело. "Если мы увидим на седьмом (

— ред.) такую картину, мы еще одно дело возбудим. И это будет отягчающее обстоятельство при исчислении штрафа", — говорил Артемьев.

Samsung и другие

В середине ноября 2016 года ФАС сообщила, что начала проверку цен на смартфоны корейской Samsung по аналогии с делом Apple. Запрошена информация о ценах на продукцию с 1 января 2015 года, результаты проверки будут в январе 2017 года. Вскоре после этого Игорь Артемьев заявил, что ФАС проверяет рынок на предмет поиска дел, аналогичных Apple.

Уже в середине декабря служба сообщила, что по жалобе потребителей ФАС направила запросы в офисы LG, Alcatel, Sony и Asus по подозрению в ценовом сговоре при продаже флагманских моделей смартфонов — Sony Xperia XZ, LG G5 SE, Alcatel IDOL 4S и Asus ZenFone 3. Анализ по этому делу ведомство планирует начать в феврале — после получения всей необходимой информации.

В настоящее время в России в год продается 26 миллионов смартфонов, сообщил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом лидером российского рынка является Samsung. По данным эксперта, по итогам января-ноября 2016 года Samsung занимал 19% рынка смартфонов в штуках, далее шли ZTE – 10%, Alcatel – 9% и Apple и Huawei с долей 7%. Немного другая картина сложилась в денежном выражении. Samsung имеет 23% рынка, а вот следом идет Apple с долей 22%, ZTE – 12%, Huawei – 9,5%, Alcatel – 3,5%.

"Для нас они уготовили плохие правила, мы, во всяком случае, видим признаки координации предпринимательской деятельности из-за океана, когда, например, говорят: цены не опускайте ниже, чем такой-то уровень. Дилеры хотели бы даже снизить цены на запчасти или на сами приборы, но они не могут это сделать, потому что указания компании, и даже в заключенных контрактах есть указания и признаки такой координации", — говорил глава ФАС о сложившейся ситуации.

"Они говорят: продавайте подороже в России. Вот их бы там в США оштрафовали на миллиард долларов за такие штуки, а у нас так можно себя вести. Это неправильно, это плохие практики. Ведите себя у нас так же, как вы ведете себя дома", — резюмировал Артемьев.

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Телефон Galaxy S7 edge в фирменном магазине Samsung на Тверской улице в Москве

Ремонт iPhone

Помимо ценовых сговоров антимонопольная служба завела еще одно дело против Apple — по жалобе пользователя iPhone — за злоупотребление доминирующим положением на рынке ремонта смартфонов. В жалобе пояснялось, что в России смартфоны Apple никто не может чинить без разрешения компании, но при этом сама она не поставляет комплектующие для ремонта экранов. Компания предлагает владельцам смартфона произвести замену аппарата с доплатой. Соответственно, ФАС может предписать Apple для устранения нарушения начать поставлять запчасти для ремонта iPhone в Россию, считает он.

В случае подтверждения фактов нарушения законодательства, должностному лицу компании грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей, а самой компании – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. ФАС проведет первое рассмотрение дела 17 января 2017 года.

При этом в ноябре Артемьев, говоря об iPhone 7, сетовал, что в случае повреждения аппарата даже самый маленький ремонт может стоить потребителю 25-27 тысяч рублей при стоимости нового смартфона 40-60 тысяч. "Это безумие. Эти цены возмущают и обладают признаками монопольно высоких цен", — говорил руководитель ФАС.

Как следует из данных, предоставленных Муртазиным, в России официально реселлерами продается около 1,8 миллиона iPhone в год. Из них 100-120 тысяч штук ремонтируются по официальной гарантии Apple, около 100 тысяч – без нее, у неофициальных контор. При этом около 2% смартфонов iPhone ежегодно продаются с браком – то есть около 36 тысяч устройств.

© AP Photo/ Matthias Schrade Магазин Apple в Мюнхене

Дело против Microsoft

В ноябре ФАС объявила о том, что возбудила дело в отношении еще одной американской IT-компании – Microsoft. Разбирательство начато по жалобе "Лаборатории Касперского" по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.

"Лаборатория Касперского" указала, что Microsoft существенно — с 2 месяцев до 6 календарных дней — сократил время для адаптации обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков в отношении ОС Windows 10. Такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке ПО, говорил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. "Лаборатория Касперского" также намерена подать аналогичную жалобу в Еврокомиссию в течение января 2017 года.

В ответ на это Microsoft заявила о приверженности принципам работы в соответствии с антимонопольным законодательством.

Глава ФАС Артемьев ранее говорил, что ведомству может потребоваться шесть месяцев на заключение по делу американской корпорации. По его словам, длительность будет зависеть от того, насколько много материалов представит заявитель — "Лаборатория Касперского".

Первое разбирательство по делу ожидаемо было перенесено с 20 декабря на 14 февраля 2017 года в связи с необходимостью получить от Microsoft дополнительные документы. При этом Microsoft, если будет доказана ее вина, грозит штраф в размере от 1% до 15% оборота на антивирусном рынке РФ.

© AFP 2016/ Jewel Samad Офис компании Microsoft в Нью-Йорке

ФАС созрела

"Мы обратили свой взор в этом году к

— компаниям, потому что созрели. Во-первых, мы видим, что и у нас самих появилось понимание, как "щелкать" рынки IT-технологий. И во вторых, и у наших коллег за рубежом появились подходы к тому, как анализировать рынок IT-технологий. Какие решения по делам будут исполнимы с одной стороны, и эффективны – с другой. Мы сейчас тоже живем в этом, обмениваемся информацией – и со странами БРИКС, и ЕАЭС. Про европейцев мы в основном читаем. Но у нас и дела похожие, и подходы, что очень сильно облегчает жизнь", — рассказал РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов.

И действительно, эти слова подтверждаются теми делами, которые параллельно российским идут в Европе. Аналогичное российскому делу ФАС в апреле 2015 года Еврокомиссия начала расследование в отношении Google, связанное с ОС Android. В отличие от России со штрафом в долларовом эквиваленте примерно в 7 миллионов долларов, в Евросоюзе компании грозит штраф в размере 10% оборота на рынке – 7,4 миллиарда евро.

Антимонопольный орган ЕК в сентябре уже наложил штраф в гигантские 13 миллиардов евро на Apple из-за того, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы американской компании, в результате чего страна недополучила указанную сумму. Кроме того, французское антимонопольное ведомство хочет взыскать с Apple 400 миллионов евро за якобы укрытые налоговые выплаты в 2011-2013 годах и около 55 миллионов евро из-за необоснованных требований к местным дистрибьюторам. В середине года регуляторы Южной Кореи начали антимонопольное расследование, связанное с контрактами Apple с сотовыми операторами. Интересуется ценовой политикой Apple и Еврокомиссия.

Также Евросоюз давно борется с доминированием Microsoft на рынке программного обеспечения. Компания в разное время уже была оштрафована в общей сложности на 1,68 миллиарда евро за нарушение европейского антимонопольного законодательства.