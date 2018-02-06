"Россия сегодня" удостоена спецприза "За верность науке"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") Александр Телишев получил награду IV Всероссийской премии "За верность науке", торжественное вручение которой состоялось в Министерстве образования и науки РФ. Александр стал обладателем специального приза "Особый взгляд" за активную позицию в области научной журналистики. Признание жюри заслужили его статьи об операциях по имплантации бионического глаза, проведенных знаменитым хирургом Христо Тахчиди: "Хирург: бионические глаза помогут нам раскрыть тайну работы зрения", "Ученые из России впервые пересадили киберсетчатку в глаз человека", "Хирурги из России провели вторую операцию по пересадке киберсетчатки", "Второе зрение: как люди учатся видеть мир при помощи бионических глаз".

Всего для участия в IV Всероссийской премии "За верность науке" было подано более 300 заявок, что вдвое превысило показатели прошлых лет. Экспертный совет Премии, в состав которого вошли ведущие учёные, представители деловых кругов и журналистского сообщества, оценивал поступившие работы по 10 номинациям, охватывающим все направления популяризации достижений отечественной науки. Помимо МИА "Россия сегодня" престижной награды удостоены программы "Чудо техники" на телеканале НТВ и "Передача данных" радиостанции "Комсомольская правда".

Раздел "РИА Наука" на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" РИА Новости ежедневно знакомит читателей с десятками новостей из мира российской и зарубежной науки. Удовлетворяя интерес самой широкой аудитории, редакция помимо новостей выпускает материалы в стиле "научпоп". Так, интерес читателей вызвали интерактивные лонгриды о термоядерном синтезе и синхротронном излучении, созданные в рамках сотрудничества МИА "Россия сегодня" и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

"РИА Наука" — раздел на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" РИА Новости, цель которого информировать о достижениях фундаментальной и прикладной науки, наукоемких отраслей экономики России и мира. Среди ключевых материалов проекта — научно-популярные статьи о фундаментальных законах и разнообразных свойствах объектов природы, изобретениях, технологиях и научных открытиях. Проект включает экспертные мнения и аналитику по широкому кругу научных тем и вопросов, интересные факты из истории российской и мировой науки, инфографику, видео, опросы, интернет-голосования.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше двух миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.