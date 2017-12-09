МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Медики, проводящие вторую в России операцию по имплантации киберсетчатки, объяснили РИА Новости, как слепая пациентка будет заново учиться видеть мир, а ее муж Юрий рассказал о том, как его супруга Антонина стала участницей этой уникальной программы и кого она после операции желает увидеть первыми.

В понедельник в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России прошла вторая операция по установке одной из самых "продвинутых" систем бионического зрения в глаз 56-летней женщины из Челябинска, согласившейся на эксперимент. Операция завершилась удачно, и через две недели она впервые за долгие годы сможет снова увидеть мир.

Для имплантации использовалась одна из самых современных и перспективных систем кибернетического зрения, разработанных учеными в последние годы, — ретинальная протезная система Argus II. Она была разработана в стенах компании Second Sight в середине прошлого десятилетия и впервые представлена публике в 2009 году, когда слепой британец-доброволец благодаря ей частично вернул себе зрение.

Argus II состоит из трех компонентов — киберсетчатки из шести десятков электродов, специальных очков с интегрированной камерой и специального карманного компьютера, преобразующего сигналы в понятный для мозга вид. В текущем виде она позволяет слепым людям видеть белые и черные линии, а также различать крупные буквы и слова. Одна подобная система, по текущим расценкам Second Sight, стоит порядка 150 тысяч долларов США.

Первым ее обладателем в России стал Григорий Ульянов — 59-летний слепоглухой пациент из Челябинска. Он пережил подобную операцию в конце июня этого года и уже научился пользоваться новыми глазами, пройдя реабилитацию по программе компании Second Sight при участии ее российских партнеров и специалистов.

Всевидящее око гиганта

Как рассказал Андрей Демчинский, руководитель медицинских проектов в Лаборатории "Сенсор-Тех", первичная процедура реабилитации занимает примерно три месяца и состоит из нескольких этапов.

В первый день после восстановления глаза инженеры и врачи включают Argus II и проводят его первоначальную настройку. Они определяют чувствительность нервных клеток под каждым платиновым электродом и используют эти данные для настройки программы, которая преобразует картинку с камеры в понятные мозгу сигналы.

Затем пациент проходит серию тестов: он смотрит на сенсорный экран, где изображен квадрат и положение которого пользователь киберглаза должен определить, нажав на него пальцем, это позволяет ученым оценить работоспособность системы и то, как хорошо пациент определяет локализацию объектов, а также насколько хорошо он координирует свои действия.

После этого специалисты выводят на экран тест с набором движущихся полосок, их направление Григорий и другие пользователи "киберсетчатки" должны увидеть, а затем указать на них движением пальца по экрану в соответствующую сторону. Аналогичным образом проверяется острота зрения и некоторые другие его особенности, необходимые для первоначальной настройки бионических глаз.

"На следующем этапе реабилитации, примерно через месяц, начинаются упражнения с магнитной доской и фигурками. Сканируя их камерой, пациенты пытаются понять, что они видят. Мы показывали Григорию буквы размерами примерно 15 на 15 сантиметров, которые он смог прочитать", — рассказывает Демчинский.

На последнем этапе реабилитации пациенты учатся самостоятельно перемещаться по закрытым помещениям и улице, определяя самые крупные и значимые элементы — бордюры, дверные проемы, окна и прочие объекты. На этом занятия и обучение не прекращаются, и пациенты продолжают тренироваться подобным образом и дома.

В целом, как отметил Демчинский, Григорий успешно прошел реабилитацию и в настоящий момент его сетчатка находится в отличном состоянии. В будущем ее, возможно, придется перенастроить из-за изменений в структуре контактов между электродами и сетчаткой или в результате естественных изменений со стороны глаза, однако пока необходимости в этом нет.

"Second Sight разрабатывает сегодня третью версию бионических глаз, включающую в себя 250 электродов, и новое программное обеспечение для Argus II, которое может значительно улучшить качество картинки, используя своеобразные виртуальные электроды. Мы планируем внедрить и эту часть данной технологии", — пояснил ученый.

Как добавила Екатерина Ермоленко, руководитель отдела по связям с общественностью в фонде Алишера Усманова, благотворительная организация планирует поддерживать проведение подобных операций и в будущем. Сейчас специалисты фонда работают над созданием специального интернет-портала, где люди, страдающие от слепоты и проблем со зрением, смогут получить всю актуальную информацию о возможных формах досуга для слабовидящих людей и о последних новостях, связанных с новыми техническими системами, подобными Argus II.

По словам Демчинского, российские ученые и их зарубежные коллеги рассматривали возможность создания специальных дорожных знаков для людей с подобными бионическими глазами, которые помогали бы им ориентироваться в пространстве, однако пока такие идеи реализовать достаточно сложно из-за отсутствия четкого понимания того, как много таких знаков понадобится и где их стоит устанавливать.

"Подарок на день инвалидов"

О своем участии в операции, как вспоминает Юрий Петрович, муж Антонины, супруги узнали совсем недавно, примерно за три недели до ее проведения, и были удивлены тем, что медики и ее организаторы выбрали именно их, ведь они уже дважды пытались попасть в эту программу, но безуспешно.

"Мы принимали участие в проекте с самого начала, с той его фазы, когда организаторы набирали добровольцев, готовых пойти на подобный шаг. Мы проходили все осмотры и тесты вместе с Григорием Ульяновым, нашим земляком и хорошим знакомым из Челябинска, однако, как и при отправке первого человека в космос, медики отобрали только одного кандидата, и им стал Гриша", — рассказывает Юрий.

Врачи, как отметил муж Антонины, посоветовали ей не отчаиваться и провести операцию по замене хрусталика для того, чтобы они могли лучше оценить состояние ее глазного дна и тех пучков нервных клеток, к которым подключается Argus II.

"Мы никогда не теряли надежду — сегодня наука зашла так далеко, что практически все глухие и слабослышащие люди, в том числе и моя супруга, Антонина Аполлосовна, имеют возможность слышать мир при помощи мощных слуховых аппаратов. Что мешает нам достичь таких же успехов и при замене глаз? Мы были готовы идти на риск и хорошо осознавали все ограничения технологии. В любом случае, ты или ничего не видишь, или у тебя появляется хоть какой-то шанс вернуть себе малую часть зрения", — продолжает супруг Антонины.

Как отметил Юрий, сам факт того, что эту операцию провели в международный день инвалидов, — большой подарок для Антонины и его самого. Вдобавок он уверен в том, что усилия российских ученых и их партнеров из благотворительных фондов "Со-единение" и "Искусство, наука и спорт" позволят ученым сделать бионические глаза столь же доступными и качественными, как и кибернетические имплантаты для ушей.

"Антонина потеряла зрение более 10 лет назад и она отчаянно желает увидеть еще раз и своего сына, и впервые посмотреть на невестку, четырехлетнюю внучку и десятилетнюю, которая ее очень любит и постоянно просится ночевать у нас. У меня у самого сахарный диабет, и она очень хотела бы мне помочь и научиться самостоятельно ухаживать за собой. И конечно, она хочет помочь ученым продвинуться вперед в создании полноценной замены глаза", — подчеркивает житель Челябинска.

Несмотря на потерю зрения и проблемы со слухом, Антонина, как отмечает ее муж, активно участвует в общественной и повседневной жизни — любит печь пироги и пиццу, вязать, готовить, но хочет попробовать и многое другое.

"Она мечтает самостоятельно пойти в магазин, встать на лыжи, прокатиться на велосипеде, сыграть в шашки и прятки с внучками — Антонина любит спорт и раньше даже участвовала в соревнованиях. Мы надеемся, что операция позволит ей вернуться к той жизни, от которой она отошла, и расширить свой мир, сжавшийся сегодня до трубки телефона", — заключает Юрий.