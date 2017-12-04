Хирурги из России провели вторую операцию по пересадке киберсетчатки

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Хирурги из Научно-клинического центра отоларингологии ФМБА России успешно провели вторую в России операцию по имплантации кибер-сетчатки Argus II в глаз пациентки из Челябинска, сообщает корреспондент РИА Новости с места проведения операции.

"Мы рады проведению второй операции, это приближает нас к моменту, когда люди, обреченные на слепоту, получат возможность повторно увидеть мир благодаря подобным технологиям. Мы надеемся, что они будут доступны всем нуждающимся в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи", — заявила Екатерина Ермоленко, начальник отделам по связям с общественностью благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Операция началась в 11 утра по Москве и продолжалась примерно три часа, за которые международная команда хирургов и специалистов компании Second Sight установила в глаз Антонины, 57-летней жительницы Челябинска, потерявшей зрение более 10 лет назад из-за врожденного генетического заболевания, пигментного ретинита.

В конце июня в НКЦ ФМБА России прошла уникальная операция по установке одной из самых продвинутых систем бионического зрения, комплекса Argus II от американской компании Second Sight, в глаз Григория Ульянова, 59-летнего слепоглухого добровольца из Челябинска, согласившегося на подобный эксперимент.

Операция завершилась удачно, и сейчас Григорий уже может видеть контуры и крупные символы при помощи системы "второго зрения". Сложнейшая операция, которая длилась около ести часов, была впервые проведена в России благодаря совместным усилиям частных благотворителей и российских медиков и ученых.

После успешного завершения первой операции, ее спонсоры и участники, фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", АНО "Лаборатория Сенсор-Тех" и ФГБУ "Научно-клинический центр отоларингологии" ФМБА России заявили о том, что российские медики проведут еще одну операцию до конца года с участием еще одного добровольца.

Как ожидают медики, пациентка начнет проходить процедуру реабилитации и адаптации к новой системе зрения через несколько недель, когда ее глаз восстановится. Как и Григорий, она сможет видеть контуры предметов, силуэты людей и символы.



