Ученые из России впервые пересадили киберсетчатку в глаз человека

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сегодня ученые и медики из Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России провели первую в истории России операцию по вживлению киберсетчатки в глаз слепоглухому пациенту, которая позволит ему через месяц заново увидеть мир, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Это первая операция – в ближайшее время мы планируем провести еще одну подобную пересадку. Сейчас мы отбираем пациента для проведения второй имплантации, и эта процедура, сложный многоступенчатый отбор, будет завершена примерно через месяц", — пояснил Игорь Тихомиров, представитель фонда "Искусство, наука и спорт", поддерживающего проведение этих операций.

В этой операции использовалась одна из самых современных и перспективных систем кибернетического зрения, разработанных учеными в последние годы – "бионический глаз" Argus II. Она была разработана в стенах компании Second Sight в середине прошлого десятилетия и впервые представлена публике в 2009 году, когда слепой британец-доброволец частично вернул себе зрение благодаря ее установке в его глаза.

Она состоит из трех компонентов – киберсетчатки из шести десятков электродов, специальных солнечных очков с интегрированными камерами и специального карманного компьютера, преобразующего сигналы в понятный для мозга вид. В текущем виде Argus II позволяет слепым людям видеть белые и черные линии и различать крупные буквы и слова. Одна подобная система, по текущим расценкам Second Sight, стоит около 140 тысяч долларов США.

В 2012 году специалисты Second Sight и ряд независимых офтальмологов и нейрофизиологов под руководством Аллена Хо (Allen Ho) из университета Томаса Джефферсона в Филадельфии (США) начали масштабные клинические испытания Argus II, в которых приняли участие свыше 30 добровольцев из США и Европы. Эти испытания были успешно завершены в 2015 году, и сейчас система Argus II начала широко применяться в клинической практике.

Российские врачи сегодня впервые провели операцию по имплантации подобной киберсетчатки, подключив ее к нервной системе 59-летнего пациента из Челябинска, полностью потерявшему зрение из-за прогрессирующей болезни сетчатки.

Данная операция, как отметил Тихомиров, проводилась при участии специалистов Second Sight, в том числе и хирурга из Массачусетского университета, который участвовал в первой операции по установке Argus II в Соединенных Штатах. Она продлится 4,5 часа и потребует сосредоточения усилий восьми врачей — двух хирургов, офтальмологов, анестезиолога, двух медсестер, резервных хирургов и одного инженера.

Операцией руководил профессор Христо Периклович Тахчиди, его ассистентами выступали профессор Пауло Станга (Paulo Stanga), Роман Маноян, сестра Евгения Мизина, инженер Сергей Примаков, анстезиолог Валентина Анохина, и офтальмологи Ника Тахчиди и Амина Шафигуллина.

Как отмечают ученые, зрение к пациенту вернется далеко не сразу после завершения операции – последующие несколько недель медики будут следить за восстановлением глаза и тем, как сетчатка будет приживаться. Если все эти процессы успешно завершатся, то тогда медики попытаются включить "киберглаза" пациента примерно через две-три недели, 14 или 21 июля.

Успешное завершение операции, по мнению ее спонсоров и самих врачей, поможет вернуть зрение примерно 50 тысячам россиян, лишившихся зрения в результате разрушения сетчатки, и откроет путь для локализации производства Argus II и других подобных имплантов, что поможет снизить цены на них.

Помимо фонда " Искусство, наука и спорт", в проекте участвуют фонд "Со-единение", АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех", ООО "Торговая компания "Медицинская техника" и сама компания Second Sight.