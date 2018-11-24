В Подмосковье за год заасфальтировали почти 165 километров дорог

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Почти 165 км дорог заасфальтировали в Подмосковье за год, количество отремонтированных дорог в 2018 году увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения пресс-службы губернатора и правительства области в Instagram.

По данным ведомства, в 2018 году на 158 дорогах длиной 164 километра проложен асфальт, отремонтировано 96 дорог с СНТ общей протяженностью 110 километров. Также активно прокладывали тротуары и устанавливали освещение.

По данным зампреда правительства Московский области Игоря Трескова, которые приводит пресс-служба, в 2018 году количество отремонтированных муниципальных дорог увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. За три года было отремонтировано около 6 тысяч километров дорог.

Также пресс-служба сообщила, что в регионе разработана концепция стратегии транспортного развития на 2019-2023 годы. В концепцию включено 235 объектов дорожной инфраструктуры. Среди основных планов — строительство дорог к точкам роста экономики, развитие вылетных и хордовых магистралей, транспортной инфраструктуры вблизи жилых застроек, а также легкорельсового транспорта, стыковка со станциями метрополитена и развитие железнодорожного транспорта.