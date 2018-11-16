Инженеры спроектировали схему развития транспортной инфраструктуры Дубны

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты из Санкт-Петербурга разработали схему дальнейшего развития транспортных сетей в Дубне. В числе приоритетных задач — создание инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а в дальнейшем — для функционирования электротранспорта. Об этом сообщил телеканал "360".

Инженеры загрузили в аналитическую модель данные масштабного исследования транспортного движения в наукограде и за два с половиной месяца создали проект развития дорожной инфраструктуры.

При создании схемы развития Дубны инженеры также учитывали предложения местных жителей. Многие выражали недовольство по поводу условий пешеходного движения и велоинфраструктуры. Специалисты учли это при моделировании и выбрали наиболее оптимальный вариант.

"В целом мы считаем, что Дубна может уделить больше внимания пешеходным и велосипедным вопросам. Сейчас, в ближайшей перспективе, не должно быть проблем с автомобильным потоком. Может, местные жители со мной не согласятся, но по всем документам, по ГОСТам это не самая большая загрузка", — заявил начальник отдела территориального планирования инженерно-технического центра Николай Кулеш.

Разработчики предложили ограничить движение грузового транспорта весом больше 3,5 тонны по мосту с 7.00 до 22.00, а после завершения строительства дороги (обхода на Кимры) запретить.

К 2035 году они также планируют создать условия для развития электротранспорта.

"На основании данной программы будем планировать бюджет, — сказал глава Дубны Максим Данилов. — Например, если говорим о создании велодорожки, на это средства необходимы, где-то расширение территории, транспортных участков. И, конечно, оборудование сигнальными светофорами участков, которые необходимо обезопасить и к нормативам привести".

В ближайшее время подрядчики ознакомятся с предложениями руководителей городского округа и депутатов совета Дубны.

В течение трех недель инженеры будут изучать движение транспортных и пешеходных потоков. В 2019 году начнется перепроектирование улиц Дубны.