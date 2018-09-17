Представлять Подмосковье в Совете Федерации будет депутат от КПРФ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наделили полномочиями сенатора от Московской области депутата Государственной думы от КПРФ Алексея Русских, говорится на официальном портале правительства региона.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Московской области Русских Алексея Юрьевича на срок полномочий губернатора Московской области", — отмечается в постановлении главы Подмосковья.

Русских занимает также должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству. Постановление губернатора Московской области вступает в силу в понедельник.

Ранее регион в Совете Федерации представлял Юрий Липатов из "Единой России".