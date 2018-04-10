Подмосковье продемонстрирует французам свой инвестпотенциал

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московская область в рамках роуд-шоу представит во Франции свой инвестиционный потенциал, сообщает областной Мининвест.

"С 11 по 13 апреля делегация Московской области посетит два французских города с целью презентации инвестпотенциала региона местным предпринимателям", — сообщается в пресс-релизе. В нем указывается, что возглавит делегацию заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.

Первые два дня делегация Подмосковья проведет в Лионе, где осмотрит предприятия, медицинские центры и спортивные объекты города с целью обмена опытом в области технологий и обсуждения возможности сотрудничества. Также в Лионе пройдет конференция "Регион Овернь-Рона-Альпы и Московская область: актуальное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Московская область: комфортный российский регион для бизнеса".

Тринадцатого апреля делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в столице Франции конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье, говорится в сообщении ведомства.