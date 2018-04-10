В Подмосковье ремонтировать дороги начнут с 16 апреля

КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 апр — РИА Новости. Ремонтные работы на дорогах регионального значения начнутся в Подмосковье с 16 апреля, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, также начнут приводиться в порядок межквартальные проезды в муниципалитетах.
"Я очень надеюсь, что наши дорожники проведут эти работы интенсивно и очень качественно", — сказал Воробьев.
Всего в 2018 году запланировано отремонтировать 3,23 тысячи километров дорог. На эти цели планируется потратить 19 миллиардов рублей.