Проблемное здание в Пушкино ввели в эксплуатацию после 7 лет простоя

МОСКВА, 16 авг — РИА Недвижимость. Проблемный объект в подмосковном Пушкине, строившийся 14 лет, из которых 7 лет стройка была приостановлена, введен в эксплуатацию, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

"Строительство данного объекта было начато более 14 лет назад. С 2007 года стройка была приостановлена", – сообщается в документе.

В нем уточняется, что недостроенный дом по адресу: город Пушкино, улица Писаревская, 5 находился на особом контроле Минстроя Московской области. В результате совместных действий министерства, администрации и граждан-соинвесторов был выработан механизм выхода из сложившейся ситуации. Соинвесторы создали ЖСК "Писаревская-5", которому и были переданы права застройщика. Для финансирования стройки был привлечен новый инвестор – ООО "Профи-Инвест". Инвестором усилен фундамент и несущие конструкций дома, заменены внутренние инженерные сети, установлены новые лифты.

"В этом доме получат квартиры 95 граждан, пострадавших от действий недобросовестного застройщика НП "Центр содействия реформированию ЖКК", – приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова.