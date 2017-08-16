Подмосковная усадьба "Крекшино" может стать копией английского особняка

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Усадьба "Крекшино" в Московской области после реставрации по программе "Усадьбы Подмосковья" может стать копией особняка, расположенного под Лондоном, сообщила журналистам на пресс-конференции в среду начальник управления распоряжения имуществом казны Московской области Елена Лоскутова.

"Когда арендатор работает на объекте, часто возникают интересные ситуации, например, взять усадьбу "Крекшино", которую мы в прошлом году сдали в аренду. Оказалось, полностью такой же прототип, такой же объект находится в 40 километрах от Лондона. Поэтому надеемся, что арендатор восстановит "Крекшино" с точностью, и мы увидим копию лондонского особняка", — сказала она.

Лоскутова отметила, что интерес к данной усадьбе заключается в том, что ее любил посещать Лев Толстой. "Объект достаточно значимый, ключевой", — добавила она.

Объекты, включенные в губернаторскую программу "Усадьбы Подмосковья", по ее условиям передаются инвесторам в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор проводит полный комплекс реставрационных работ в течение семи лет. После реставрации устанавливается размер арендной платы в размере один рубль за один квадратный метр в год.

Усадьба "Крекшино" находится в 37 километрах от Москвы в деревне Крекшино в Новомосковском административном округе Москвы. Ее первым владельцем был Петр Крекшин, который служил во флоте и был "при делах его императорского величества Петра Первого". Дом площадью 317 квадратных метров в настоящее время находится в собственности Московской области.