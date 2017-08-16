Собственники неучтенных домов в Подмосковье с 2018 г заплатят больше налога

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Жителей Подмосковья, чья недвижимость не была поставлена на кадастровый учет, с 2018 года обязуют платить удвоенный земельный налог, об этом в среду сообщил журналистам министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев.

"Те, у кого есть дома, не поставленные на кадастровый учет, с 2018 года будут платить земельный налог с коэффициентом 2. То есть они будут платить в 2 раза больше", — отметил он.

Как добавил Аверкиев, оформление собственности на кадастровый учет — это сложная процедура, и не всегда граждане знают, как это делать.

"Поэтому власти оказывают им помощь. Порядка 170 тысяч неучтенных домов мы помогли поставить на учет с октября 2016 года", — уточнил Аверкиев.

По его информации, в настоящее время на кадастровый учет в Подмосковье поставлено 4 миллиона земельных участков и порядка 9 миллионов дач, квартир и индивидуальных жилых домов.

Аверкиев отметил, что в 2018 году в Подмосковье может появиться электронный сервис подачи жалоб по поводу определения кадастровой стоимости земельных участков.