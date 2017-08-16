В Подмосковье за пожарами в лесах стали следить с помощью цифровых камер

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На территории лесов Московской области в текущем году заменили на цифровые все 84 видеокамеры, установленные для мониторинга пожароопасной обстановки, сообщил глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

"Мы гордимся тем, что в зоне обзора находится 100% территории земель лесного фонда. В этом году все камеры заменили цифровыми, и изображение отовсюду получаем четкое, да и обслуживать видеотехнику стало дешевле. А всего по области установлены 84 камеры", — сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава комитета лесного хозяйства региона Советников.

Он добавил, что обнаружение пожаров с помощью видеокамер осуществляется автоматически: камера фиксирует дым и подсвечивает его красным на мониторе. Диспетчер после звукового сигнала определяет, что горит. Камер много, и место возгорания вычисляется по углам, после чего туда отправляется лесопожарная служба.

Советников также напомнил, что система мониторинга пожаров в Подмосковье имеет четыре уровня: наземное патрулирование территории лесниками, авиамониторинг, слежение с помощью видеокамер и космический мониторинг.