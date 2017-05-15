Подмосковье попало в топ-3 регионов по уровню жизни

ЖК Арт в городе Красногорск в Подмосковье. Архивное фото

ЖК Арт в городе Красногорск в Подмосковье. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Зампред подмосковного правительства, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев рассказал, что регион попал в топ-3 регионов-лидеров по уровню жизни населения. Об этом сообщил телеканал "360".

"Московская область занимает третье место в РФ по уровню жизни населения, это немаловажный показатель для нас, который свидетельствует о концентрации достаточно больших человеческих ресурсов", — прокомментировал Денис Буцаев.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, область получила первое место по России по промышленным показателям и второе — по обороту в розничной торговле.