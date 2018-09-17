В Совфеде назвали доказательства по сбившей МН17 ракете достаточными

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Представленные Минобороны РФ доказательства о принадлежности ракеты, сбившей МН17 Украине, являются достаточными, но Запад может проигнорировать "неудобные" факты, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Совфеда по обороне Евгений Серебренников.

Минобороны России сообщило, что сбившая малазийский Боинг ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Россия призывает международную следственную группу запросить у Украины документацию по этой ракете, ее бортовой номер установлен.

"Минобороны России представило всеобъемлющее доказательство по ракете, сбившей МН17, они являются достаточными", — сказал Серебренников.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на объективное расследование этой трагедии на международном уровне.

Вместе с тем, сенатор не исключил, что "Запад может проигнорировать "неудобные" факты, поскольку идет по пути не установления истины, а руководствуется политической конъюнктурой".

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.