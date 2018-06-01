Нидерланды не исключили ответственность Украины за крушение MH17

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Амстердам не исключает, что на Киев может быть возложена ответственность за трагедию с малайзийским Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Слова политика передает издание Parool.

Сообщается, что во время дебатов в парламенте королевства обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство на юго-востоке, где проходили боевые действия.

"Я ничего не исключаю", — заявил Блок в ходе обсуждения.

Однако при этом глава дипломатии Нидерландов добавил, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Украины к ответственности нет.

"Виновата Россия"

На прошлой неделе международная следственная группа JIT поделилась промежуточными результатами расследования трагедии с малайзийским Boeing на юго-востоке Украины. Представители группы предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 54-1 зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Малайзийский Боинг-777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев незамедлительно обвинил в произошедшем ополченцев, которые парировали, заявив об отсутствии средств, которые могли бы позволить сбить самолет на той высоте, на которой он летел. Также Украина заявила о якобы причастности России к катастрофе.

Президент Владимир Путин отметил, что версий крушения MH17 много, но их никто не учитывает, что не позволяет провести полноценного расследования.

Доклад JIT вызвал недоумение и у российского МИД, где документ назвали голословным. В Кремле добавили, что Россия сможет признать результаты работы международной группы, только если будет привлечена к расследованию.

В Минобороны России заметили, что выводы JIT опираются на информации, взятой из соцсетей, что не позволяет говорить о ее достоверности. Также в оборонном ведомстве указали на игнорирование показаний очевидцев и данных российской стороны.

Бездоказательные обвинения

Предварительные результаты расследования прокомментировали в Малайзии. Так, министр транспорта страны Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.

"Ответственные (за расследование. — Прим. ред.) не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", — сказал он.