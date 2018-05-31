Малайзия сняла с России вину за крушение Boeing над Донбассом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении "Боинга" MH17 бездоказательными, сообщает ChannelNews Asia.

"Ответственные не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", — заявил политик.

На прошлой неделе международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования катастрофы в Донбассе. По мнению специалистов, самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Малайзийский Боинг-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов, Малайзии и Австралии, все они погибли.

Расследование без России

После публикации предварительных итогов расследования глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Россия неоднократно предоставляла международным следователям свидетельства по крушению MH17 на Украине, но их проигнорировали.

Кроме того, в ведомстве обвинили международную следственную группу в поиске виновных по идеологическим признакам. Так, эксперты обнародовали результаты расследования, не дождавшись ответа Москвы на два запроса.

В Минобороны России отметили, что выводы JIT основаны на непроверенной информации из соцсетей. Кроме того, следствие проигнорировало показания очевидцев и данные российской стороны.

Повод для новых санкций

Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко связал обвинения Международной следственной группы с подготовкой новых санкций против России.

"Новая порция обвинений не основана на каких-либо фактах, она является политически ангажированной и призванной в отсутствие реальных доказательств подкрепить первоначальную западную и украинскую версии о якобы причастности России и ополченцев Донбасса к авиационной катастрофе малайзийского Боинга", — считает он.

По его мнению, Запад использует политизированные выводы для того, чтобы настоять на первоначальной версии обвинения.

Коротченко подчеркнул, что остаются неясными, в частности, вопросы проведения расследования на территории Украины, на вооружении которой стоят "Буки" с ракетами 9М38, которые упоминаются в расследовании.