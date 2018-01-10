В США партнера Sputnik обязали зарегистрироваться в качестве иноагента

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

На выполнение требований у RIA Global есть тридцать дней.

В документе, датированном 5 января, утверждается, что компания занимается "политической деятельностью в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Минюст подчеркивает, что после регистрации RIA Global сможет продолжить работу, однако каждый эфир должен сопровождаться уведомлением о статусе иностранного агента.

RIA Global LLC — это американская компания, в которой работают американские журналисты, готовящие новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik.

Действия США против российских СМИ

Ранее в США в список иностранных агентов внесли RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator.

Предупреждение о возможности регистрации в качестве иноагента получила и американская компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах.

Американские власти отмечают, что по закону об иностранных агентах от 1938 года этот статус должны получать все, кто занимается "политической деятельностью" от лица иностранных субъектов.

При этом ко многим другим иностранным государственным СМИ, таким как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, Вашингтон таких требований не выдвигал.

В России в ответ на действия Соединенных Штатов приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. В реестр включили девять американских медиа.