В Минкомсвязи рассказали, когда ответят на шаги Twitter против RT и Sputnik

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия предпримет ответные меры на решение компании Twitter снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и Sputnik, когда сочтет эти действия необходимыми, заявил РИА Новости в пятницу замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

"Когда найдем необходимым, тогда и примем", — сказал Волин в ответ на вопрос, когда можно ждать принятия ответных мер со стороны России.

Он отметил, что его ведомство не собирается конкретизировать детали возможных ответных мер.