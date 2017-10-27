В Минкомсвязи рассказали, когда ответят на шаги Twitter против RT и Sputnik

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия предпримет ответные меры на решение компании Twitter снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и Sputnik, когда сочтет эти действия необходимыми, заявил РИА Новости в пятницу замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.
"Когда найдем необходимым, тогда и примем", — сказал Волин в ответ на вопрос, когда можно ждать принятия ответных мер со стороны России.
Он отметил, что его ведомство не собирается конкретизировать детали возможных ответных мер.