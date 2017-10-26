В Sputnik заявили, что не использовали платное продвижение в Twitter

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Sputnik никогда не использовал платное продвижение в Twitter – на него подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости, заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ.

"Sputnik никогда не использовал платное продвижение в Twitter. На наши каналы подписаны те, кому надоел "мэйнстрим" и кто ищет альтернативный взгляд на новости", — сообщили в пресс-службе.

Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter, сказала РИА Новости: "Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер".

Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Выступая в Совете Федерации в начале октября, Симоньян сообщила, что Twitter сам предложил RT рекламное сотрудничество, никаких "мутных" схем тут нет, в то время как контрагента канала заставили разгласить коммерческую тайну. По ее словам, США оказывают давление не только на RT, но и на их контрагентов, вынуждая их отказываться от сотрудничества с телеканалом. Так, по данным СМИ, корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совфеда по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских средств массовой информации, в частности, "Голоса Америки".