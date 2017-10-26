В Sputnik заявили, что не использовали платное продвижение в Twitter

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Sputnik никогда не использовал платное продвижение в Twitter – на него подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости, заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.
"Sputnik никогда не использовал платное продвижение в Twitter. На наши каналы подписаны те, кому надоел "мэйнстрим" и кто ищет альтернативный взгляд на новости", — сообщили в пресс-службе.
Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter, сказала РИА Новости: "Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер".
Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совфеда по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских средств массовой информации, в частности, "Голоса Америки".